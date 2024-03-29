Σήμερα Παρασκευή Γενικά αίθριος καιρός. Οι Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ , με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς , και τοπικά έως 26 βαθμούς.

Το Σάβ/Κυρ Γενικά αίθριος καιρός , η ένταση των ανέμων μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και μόνο την Κυριακή στο Ιόνιο θα επικρατήσουν Νοτιάδες τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος τη Δευτέρα Γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Αττική

Καιρός σήμερα. γενικά αίθριος. Άνεμοι: Δ – ΒΔ 3 με 5 μποφόρ , με εξασθένηση. Θερμοκρασία: έως 25 βαθμούς .

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 23 βαθμούς.

