Σήμερα Παρασκευή , το Σ/Κ και τις πρώτες ημέρες της νέας εβδομάδας , καλοκαιρία με υψηλές θερμοκρασίες.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Παρασκευή  Γενικά αίθριος καιρός. Οι Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ , με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως  23 με 25 βαθμούς , και τοπικά έως 26 βαθμούς.   

Το Σάβ/Κυρ  Γενικά αίθριος καιρός , η ένταση των ανέμων μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και μόνο την Κυριακή στο Ιόνιο θα επικρατήσουν Νοτιάδες τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος τη Δευτέρα Γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις  4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Αττική                                                                                                                                                    

Καιρός σήμερα. γενικά αίθριος.   Άνεμοι:  Δ – ΒΔ  3 με 5  μποφόρ , με εξασθένηση.  Θερμοκρασία: έως 25 βαθμούς .

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα.  Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 23 βαθμούς.

