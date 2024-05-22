Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες από το μεσημέρι στα βόρεια όπου και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Νεφώσεις στο νότιο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι με τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη.

Σταδιακή μείωση των συγκεντρώσεων της αφρικανικής σκόνης αρχικά στα δυτικά και από το απόγευμα και στην υπόλοιπη χώρα.

Οι άνεμοι στα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5, από το μεσημέρι τοπικά 6 και από το απόγευμα στο νότιο Αιγαίο πρόσκαιρα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και θα φτάσει στα βόρεια τους 28 με 30 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 32 με 34 βαθμούς και στην Κρήτη τους 35 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μετά το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες μικρής διάρκειας.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 27 με 29 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές ώρες στην Ήπειρο.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το μεσημέρι στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Στην Εύβοια μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές μέχρι το μερημέρι με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας κυρίως στην Κρήτη και σταδιακά γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα τοπικά 6 πρόσκαιρα 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 29 και στην Κρήτη έως 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις στα νότια πιο πυκνές με μικρή πιθανότητα ασθενών βροχών μέχρι το μεσημέρι και σταδιακά γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί 3 με 4 και στο νότια τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Δυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και από το απόγευμα δυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα τοπικών όμβρων στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ

Στα βορειοανατολικά λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση προβλέπεται τις απογευματινές ώρες στο βορειοανατολικό Αιγαίο και τις βραδινές ώρες στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα κεντρικά και στα βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα νότια πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Στα δυτικά, τα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και τη νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 25 με 28 βαθμούς και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου.

