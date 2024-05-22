Λογαριασμός
Σταδιακή υποχώρηση της αφρικανικής σκόνης από σήμερα και από τα δυτικά. Αύριο Πέμπτη θα επικρατήσουν Δ – ΒΔ άνεμοι και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Αξιόλογες βροχές αναμένονται το Σ/Κ.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τετάρτη  ασθενείς βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν στην Κρήτη και το απόγευμα βροχές ή μπόρες στα Β – ΒΑ ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμοι Δ – ΒΔ 4 με 5 στα Νότια τοπικά 6 μποφόρ.   Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Βόρεια έως  29 βαθμούς , στην υπόλοιπη χώρα έως 31 με 32 βαθμούς ,  και στην Κρήτη έως 34  βαθμούς.   

Την Πέμπτη τοπικές βροχές ή μπόρες θα εκδηλωθούν στα ΒΑ , και το ΒΑ Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμοι Δ – ΒΔ 4 με 6 και στα Νότια τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Τέλος την Παρασκευή Γενικά αίθριος καιρός και μόνο στα ΒΑ το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν Β  3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 και στα νοτιοανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά. Άνεμοι: αρχικά ασθενείς , βαθμιαία Δ 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 31 με 32  βαθμούς.

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες.  Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 29 βαθμούς

