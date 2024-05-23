Στο ανατολικό τμήμα της κεντρικής Μακεδονίας, στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικούς όμβρους και σποραδικές καταιγίδες με βελτίωση το βράδυ.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα νότια πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει τους 25 με 29 βαθμούς, τοπικά στην Κρήτη τους 30 και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στο ανατολικό τμήμα της κεντρικής Μακεδονίας, στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικούς όμβρους και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ.

Στα υπόλοιπα τμήματα λίγες νεφώσεις οι οποίες το μεσημέρι - απόγευμα πρόσκαιρα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα κεντρικά τμήματα έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά οπότε στα ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και από το μεσημέρι στα νότια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο τοπικά 7 μποφόρ. Εξασθένηση το βράδυ, εκτός από τα νοτιότερα τμήματα της Πελοπόννησου.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά στην Κρήτη 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 27 και στην Κρήτη τοπικά έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικούς όμβρους μέχρι το απόγευμα και τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στο νότια τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε στα ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και νωρίς το πρωί στον Σαρωνικό τοπικά έως 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Λίγες νεφώσεις οι οποίες το μεσημέρι - απόγευμα πρόσκαιρα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βορειοανατολικά ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και στην περιοχή των Δωδεκανήσων τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και τη νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 25 με 28 και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

