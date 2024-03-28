Σήμερα Πέμπτη Σε όλη τη χώρα προβλέπεται λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές κυρίως στα Δ , τα Β και το Α. Αιγαίο. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα περιοριστούν στα ΝΑ και μέχρι το βράδυ θα σταματήσουν. Οι Άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δ 5με 7 μποφόρ , στο Αιγαίο Ν 6 με 8 με εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Δ και Β έως 22 βαθμούς , και στην υπόλοιπη χώρα έως 24 με 26 βαθμούς.

Την Παρασκευή και το Σάβ/Κυρ Γενικά αίθριος καιρός , η ένταση των ανέμων μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Αττική

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Άνεμοι: ΝΑ 3 με 5 μποφόρ , βαθμιαία Δ 4 με 6 Θερμοκρασία: έως 25 βαθμούς .

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Συννεφιά παροδικά αυξημένη. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 22 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.