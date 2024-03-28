Λογαριασμός
Λίγες βροχές σήμερα Πέμπτη. Την Παρασκευή αλλά και το Σ/Κ βελτιωμένος καιρός με άνοδο της θερμοκρασίας

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Πέμπτη Σε όλη τη χώρα προβλέπεται  λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές κυρίως στα Δ , τα Β και το Α. Αιγαίο. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα περιοριστούν στα ΝΑ και μέχρι το βράδυ θα σταματήσουν. Οι Άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δ 5με 7 μποφόρ , στο Αιγαίο Ν 6 με 8 με εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Δ και Β  έως  22 βαθμούς , και στην υπόλοιπη χώρα έως  24 με 26 βαθμούς.  

Την Παρασκευή και το Σάβ/Κυρ  Γενικά αίθριος καιρός , η ένταση των ανέμων μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και  η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.   

Αττική                                                                                                                                                    

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη.    Άνεμοι:  ΝΑ  3 με 5  μποφόρ , βαθμιαία Δ 4 με 6  Θερμοκρασία: έως 25 βαθμούς .

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Συννεφιά παροδικά αυξημένη.   Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 22 βαθμούς 

