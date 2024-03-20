Σήμερα Τετάρτη στα Α. ηπειρωτικά, το Αιγαίο και την Κρήτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση του καιρού αναμένεται από το μεσημέρι και από τα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές συννεφιές. Οι Άνεμοι θα πνέουν Β 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 16 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 17 με 19 βαθμούς.

Την Πέμπτη σχεδόν αίθριος καιρός Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΒΔ 4 με 5 μποφόρ , στο Αιγαίο 6 και στα ΝΑ τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Την Παρασκευή Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν τις απογευματινές-βραδινές ώρες στα Ηπειρωτικά και κυρίως στα Κ και Ν Άνεμοι ΒΑ έως ΒΔ 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή

Τέλος το Σάββατο Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στην Α και Ν Ελλάδα και κυρίως στα νησιά του Αιγαίου, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Άνεμοι ως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Αττική

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά , παροδικά αυξημένη , με τοπικές βροχές κυρίως στα Β και Α του νομού και βαθμιαία βελτίωση. Άνεμοι: Β 4 με 6 στα Α πρόσκαιρα 7 με 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 16 βαθμούς .

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες . Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι. Θερμοκρασία: έως 16 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.