Σήμερα Τρίτη Πρόσκαιρη μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα Δυτικά και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα στη Δ Ελλάδα θα σταματήσουν. Οι Άνεμοι Δ - ΒΔ 4 με 6 μποφόρ , το βράδυ στο Β Αιγαίο τοπικά 7 Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά , και Θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 17 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 17 με 19, τοπικά στα νότια έως 20 βαθμούς

Την Τετάρτη στα Α. ηπειρωτικά, το Αιγαίο και την Κρήτη θα σημειωθούν με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν Β 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα Β και τα Α

Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή σχεδόν αίθριος καιρός , με απογευματινές μπόρες την Παρασκευή στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι Β άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Αττική

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά , παροδικά αυξημένη , με τοπικές βροχές και πιθανόν καταιγίδα από το μεσημέρι Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 18 βαθμούς .

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Αραιή συννεφιά που γρήγορα θα πυκνώσει , με τοπικές βροχές από το μεσημέρι , και βαθμιαία καταιγίδες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Από το απόγευμα Β – ΒΔ 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 16 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.