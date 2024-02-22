Σήμερα Πέμπτη Στα νησιά του Ιονίου, στην Πελοπόννησο , την Κρήτη, και πιθανό στις Κυκλάδες , θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Άνεμοι Ν -ΝΔ 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία , θα ανέβει το μεσημέρι , έως 16 με 17 βαθμούς , στα Ν έως 18 βαθμούς
Την Παρασκευή στα Δ , και το Α Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές , στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Άνεμοι ΝΔ 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.
Το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα Δυτικά , σποραδικές καταιγίδες στα ΒΔ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά πρόσκαιρα αυξημένη. Άνεμοι Ν 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.
Τέλος Την Κυριακή Αραιή συννεφιά που βαθμιαία θα πυκνώσει και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές , στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Το βράδυ τα φαινόμενα στη Δ Ελλάδα θα ενταθούν, και τη νύχτα θα επεκταθούν στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από Ν 5 με 7 και στο Ιόνιο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.
Αττική
Καιρός σήμερα. λίγη συννεφιά Άνεμοι: Ν 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 16 βαθμούς.
Θεσ/νίκη
Καιρός σήμερα. Λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες. Άνεμοι: Ν 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 15 βαθμούς
- Άστατος ο καιρός σήμερα με μικρή πτώση θερμοκρασίας στα νότια και τοπικές βροχές
- Τοπικές βροχές σήμερα Τετάρτη κυρίως στην Πελοπόννησο και το Ν Ιόνιο. Την Παρασκευή η θερμοκρασία σε άνοδο. Περισσότερες και εντονότερες βροχές την Κυριακή και τη Δευτέρα.
- Με συννεφιά και τοπικές βροχές σήμερα Τετάρτη - Έρχονται καταιγίδες τις επόμενες ημέρες
