Σήμερα Πέμπτη Στα νησιά του Ιονίου, στην Πελοπόννησο , την Κρήτη, και πιθανό στις Κυκλάδες , θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Άνεμοι Ν -ΝΔ 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία , θα ανέβει το μεσημέρι , έως 16 με 17 βαθμούς , στα Ν έως 18 βαθμούς

Την Παρασκευή στα Δ , και το Α Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές , στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Άνεμοι ΝΔ 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα Δυτικά , σποραδικές καταιγίδες στα ΒΔ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά πρόσκαιρα αυξημένη. Άνεμοι Ν 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Τέλος Την Κυριακή Αραιή συννεφιά που βαθμιαία θα πυκνώσει και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές , στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Το βράδυ τα φαινόμενα στη Δ Ελλάδα θα ενταθούν, και τη νύχτα θα επεκταθούν στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από Ν 5 με 7 και στο Ιόνιο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Αττική

Καιρός σήμερα. λίγη συννεφιά Άνεμοι: Ν 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 16 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες. Άνεμοι: Ν 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 15 βαθμούς

