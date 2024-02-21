Σήμερα Τετάρτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο , τα Ηπειρωτικά , την Δ. Κρήτη και πιθανόν στις Κυκλάδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στην Πελοπόννησο , και το Ν Ιόνιο. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά , παροδικά αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο ΝΑ 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο Β 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία , θα ανέβει το μεσημέρι , έως 15 με 17 βαθμούς.

Την Πέμπτη Στα νησιά του Ιονίου, στην Πελοπόννησο , στην Κρήτη, και στα ΒΑ θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Άνεμοι Ν -ΝΔ 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Την Παρασκευή στα Δ , και το Α Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές , στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Άνεμοι ΝΔ 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Τέλος Το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα Δυτικά , σποραδικές καταιγίδες στα ΒΔ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά πρόσκαιρα αυξημένη. Άνεμοι Ν 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Αττική

Καιρός σήμερα. Λίγη Συννεφιά , παροδικά αυξημένη , με πιθανότητα βροχής το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι: ΒΑ 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 15 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 14 βαθμούς.

