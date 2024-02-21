Στην Πελοπόννησο, το νότιο Ιόνιο και τη δυτική Κρήτη τοπικές βροχές και καταιγίδες που στην Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο θα είναι πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές τις πρωινές ώρες, κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με παροδικές βροχές στα ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την ανατολική Κρήτη και πιθανώς στις Κυκλάδες.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα ηπειρωτικά τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 πρόσκαιρα στα νότια έως 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση το βράδυ και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 14-15 βαθμούς, στις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές τους 16 και στην νησιωτική χώρα τους 17 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα για τοπικές βροχές και βελτίωση από το απόγευμα. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κατά διαστήματα. Σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές τις πρωινές ώρες θα εκδηλωθούν στα νοτιότερα νησιά του Ιονίου και την Πελοπόννησο, κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα,

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5. Στο νότιο Ιόνιο 6 τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην ανατολική Πελοπόννησο νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στα υπόλοιπα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Στις Κυκλαδες πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές μετά το μεσημέρι, ενώ στην Κρήτη τοπικές βροχές μέχρι αργά το απόγευμα και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν κυρίως στα Δωδεκάνησα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν με πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 22-02-2024

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κατά διαστήματα στα νησιά του Ιονίου, την Πελοπόννησο, την Κρήτη και πιθανώς πρόσκαιρα στις Κυκλάδες, την κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Μεμονωμένές καταιγίδες πιθανώς να εκδηλωθούν στα νοτιοδυτικά θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα κυρίως στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία θα στραφούν σε νότιους τοπικά 5 μποφόρ στα πελάγη.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 16 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές κατά τόπους τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

