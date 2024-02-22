Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στα δυτικά, την Πελοπόννησο, την Κρήτη και πρόσκαιρα στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανώς να εκδηλωθούν στα νοτιοδυτικά θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα.



Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά καθώς και στο εσωτερικό της Κρήτης θα σχηματιστούν ομίχλες.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοανατολικοί 3 με 4, στο νότιο Ιόνιο έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία θα στραφούν σε νότιους τοπικά έως 5 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 15 και τοπικά 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 17 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά ο καιρός σήμερα από την EMY ανά περιοχές



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές έως το απόγευμα και πιθανώς νωρίς το πρωί μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά θαλάσσια τμήματα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και βαθμιαία νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 15 και στην κεντρική Μακεδονία έως 16 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο και πρόσκαιρα στις υπόλοιπες περιοχές. Μεμονωμένες καταιγίδες ενδέχεται να εκδηλωθούν στα νότια θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4, στο νότιο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 00 (μηδέν) έως 15 βαθμούς.



ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην ανατολική Πελοπόννησο κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα νότια θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και βαθμιαία νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 και τοπικά έως 17 βαθμούς Κελσίου.



ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στην Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και από το βράδυ νοτίων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Τοπικές νεφώσεις και βαθμιαία γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία στα βόρεια μεταβλητοί.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και βαθμιαία νοτιοανατολικοί, στις Σποράδες έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου.



ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και βαθμιαία νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες κυρίως τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και βαθμιαία νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23-02-2024

Στα δυτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα βόρεια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη, με τοπικές βροχές

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα πελάγη βαθμιαία τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 16 με 18 βαθμούς και τοπικά στα κεντρικά και νότια τους 19 βαθμούς Κελσίου.

