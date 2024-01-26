Σήμερα Σάββατο Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές συννεφιές , στη Θράκη , το Α Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα , όπου από το απόγευμα θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Οι Άνεμοι Β – ΒΔ 5 με 7 μποφόρ , στο ΒΔ Αιγαίο τοπικά 8 . Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Την Κυριακή Στα Ανατολικά θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας, της Εύβοιας και της Κρήτης. Στη Δυτική Ελλάδα ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση.

Τη Δευτέρα στα νησιά του Β-ΒΔ Αιγαίου, στη Μαγνησία, τη Φθιώτιδα, στην Εύβοια, τη Βοιωτία και την Αττική θα σημειωθούν χιονοπτώσεις ακόμα και σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου. Τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Αιγαίο και την Κρήτη. Οι Β άνεμοι θα ενισχυθούν στο Αιγαίο στα 8 και αργότερα στα 9 μποφόρ.

Τέλος την Τρίτη Στην Α Θεσσαλία, την Α. Στερεά-Εύβοια, την Α-ΒΑ Πελοπόννησο, το Β-ΒΔ Αιγαίο, στις Κυκλάδες και την Κρήτη αναμένεται κακοκαιρία με κύρια χαρακτηριστικά τις χιονοπτώσεις ακόμα και σε πεδινές περιοχές της κεντρικής χώρας και τους ΒΑ ανέμους εντάσεως 9 με 10 μποφόρ.

Αττική

Καιρός σήμερα. λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι Άνεμοι Δ – ΒΔ 3 με 4 και από το βράδυ βόρειοι 4 με 6 μποφόρ , η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Την Κυριακή Συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα Β και Α του νομού και ασθενείς χιονοπτώσεις στα Β ορεινά. Η θερμοκρασία έως 10 βαθμούς. τη Δευτέρα και κυρίως την Τρίτη προβλέπεται επιδείνωση του καιρού με χιονοπτώσεις ακόμα και σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου , θυελλώδεις ανέμους εντάσεως 9 μποφόρ και περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Τοπικές συννεφιές. Άνεμοι: Β- ΒΔ 4 με 5 μποφόρ , από το μεσημέρι 6 με 7 και από το βράδυ 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 13 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

