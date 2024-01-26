Αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα με μικρή πτώση της θερμοκρασίας ενώ άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο έως και 8 Μποφόρ, σύμφωνα με την πρόγωνση της ΕΜΥ.

Ειδικότερα, γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στη Θράκη, το ανατολικό και νότιο Αιγαίο. Μικρή πιθανότητα ασθενών βροχών στο ανατολικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6, στο βορειοδυτικό Αιγαίο τις πρωινές ώρες 7 με 8 και από το απόγευμα στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα κυμανθεί στα βόρεια από -03 (μείον 3) έως 14 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 01 έως 17 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στη Θράκη.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στην κεντρική Μακεδονία 5 με 6 και τις πρωινές ώρες 7 πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 00 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στην Εύβοια τις πρωινές ώρες 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα ανατολικά από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις και μικρή πιθανότητα ασθενών βροχών.

Ανεμοι: Βόρειοι βόρειοδυτικοί 4 με 5, στα νότια 5 με 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5, στα ανατολικά και τις Σποράδες 5 με 6 και τις πρωινές ώρες 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και τις πρωινές ώρες 7 πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 13 βαθμούς Κελσίου.



