ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις βραδινές - νυχτερινές ώρες στη Δυτική , τη Βόρεια Ελλάδα και το Ανατολικό Αιγαίο.

Βαθμιαία στροφή των ανέμων σε ΝΔ με ένταση ως τα 7 μποφόρ (Β. Ιόνιο).

ΣΑΒΒΑΤΟ

Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές στις περισσότερες περιοχές . Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στη Θράκη , τα νησιά του Α-ΒΑ Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Σταδιακή επικράτηση ΒΔ ανέμων με ένταση 8 με 9 μποφόρ , στο Ιόνιο πιθανόν ριπές 10

Αισθητή πτώση θερμοκρασίας.

ΚΥΡΙΑΚΗ

Τοπικές βροχές και λίγες καταιγίδες θα σημειωθούν στην Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα, που βαθμιαία θα περιοριστούν στην Κρήτη και θα σταματήσουν.

Τάση εξασθένησης των ανέμων.

Πηγή: skai.gr

