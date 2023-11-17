Θυελλώδεις άνεμοι και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο

Αλλαγή του καιρού αναμένεται σήμερα από τα βορειοδυτικά, με τοπικές βροχές, σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της μεταβολής του καιρού θα είναι η επικράτηση πολύ ενισχυμένων βορειοδυτικών ανέμων και η σημαντική πτώση της θερμοκρασίας αύριο και την Κυριακή.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας βροχές θα εκδηλωθούν σε αρκετές περιοχές της δυτικής Ελλάδας και τις βραδινές ώρες σε τμήματα της βόρειας Ελλάδας, της Κρήτης, των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων.

Το βράδυ επίσης θα χιονίσει σε ορεινά τμήματα της βόρειας χώρας. Τη νύχτα προς αύριο τα φαινόμενα στην ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στο βορειοανατολικό Αιγαίο θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν καταιγίδες.

Αύριο βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται στη βορειοανατολική χώρα, στα νησιωτικά τμήματα του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα και δευτερευόντως στις Κυκλάδες και στην Κρήτη.

Πρόσκαιρες βροχές θα εκδηλωθούν κατά τόπους και στην υπόλοιπη χώρα. Βορειοδυτικοί άνεμοι θα επικρατήσουν στα πελάγη, με τις εντάσεις τους να φτάνουν τα 7 Μποφόρ στο Ιόνιο και τα 7-8 Μποφόρ στο Αιγαίο. Ενισχυμένοι θα είναι επίσης οι άνεμοι σε αρκετές περιοχές της Μακεδονίας και στον Κορινθιακό. Κατά τόπους αναμένονται ριπές άνω των 80κm/h. Αισθητή θα είναι η πτώση των μεγίστων θερμοκρασιών σε σχέση με σήμερα.

Την Κυριακή 19 Νοεμβρίου οι βροχές θα περιοριστούν κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, όπου ο καιρός μέχρι το βράδυ θα βελτιωθεί. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω αισθητή πτώση.

