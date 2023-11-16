Επιδεινώνεται ο καιρός το Σαββατοκύριακο καθώς αναμένεται βαθύ βαρομετρικό χαμηλό από τα βόρεια - βορειοδυτικά συνοδευόμενο από ψυχρό μέτωπο το οποίο θα προκαλέσει θυελλώδεις ανέμους σε όλη σχεδόν τη χώρα και κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη βόρεια και την ανατολική νησιωτική Ελλάδα.
Η θερμοκρασία στα βόρεια θα υποχωρήσει κατά 6 με 8 βαθμούς Κελσίου.
Πιο αναλυτικά:
- Θυελλώδεις βορειοδυτικοί άνεμοι εντάσεων 8 με 9 και πρόσκαιρα με ριπές έως 10 μποφόρ θα πνέουν από τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου (18/11) στα δυτικά και βαθμιαία και στα ανατολικά. Οι άνεμοι σταδιακά θα εξασθενήσουν από το απόγευμα της Κυριακής (19/11).
- Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από τις πρώτες ώρες του Σαββάτου έως και το απόγευμα της ίδιας ημέρας στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα νωρίς το πρωί στη Θράκη.
Πηγή: skai.gr
