Στα δυτικά και τα βόρεια προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Από το το βράδυ όμως στην Ήπειρο, το βόρειο Ιόνιο και βαθμιαία στη Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι θα πυκνώσουν και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και στα δυτικά κυρίως ηπειρωτικά ενδέχεται να σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί (τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα βορειοδυτικοί) 4 με 6, που βαθμιαία στα πελάγη θα ενισχυθούν στα 6 με 7 μποφόρ και τη νύχτα στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και θα ενισχυθούν περαιτέρω.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 19 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νησιά του Ιονίου τους 20 με 23 βαθμούς Κελσίου ενώ στα νησιά του Αιγαίου τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στην δυτική Μακεδονία τις πρωινές ώρες. Εκ νέου από το απόγευμα σε όλες τις περιοχές θα εκδηλωθούν βροχές και το βράδυ και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ, ενισχυόμενοι από το βράδυ σε 5 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές και στα βορειοδυτικά θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενισχυόμενοι από το μεσημέρι σε 5 με 6 και στο Ιόνιο 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα θα ενισχυθούν σε 5 με 6 μποφόρ με τάση ενίσχυσης τη νύχτα.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 5 και από το μεσημέρι 5 με 6 μποφόρ .

Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 και στην Κρήτη έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια από το απόγευμα.

Ανεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αρχικά νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα ενισχυθούν σε 5 με 6 και βαθμιαία έως 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα το πρωί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ που βαθμιαία θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες τοπικές νεφώσεις. Από το μεσημέρι οι νεφώσεις θα αυξηθούν και το βράδυ στα βορειότερα τμήματα θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και από το απόγευμα νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ δυτικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Από το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Αργά τη νύχτα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και θα ενιχσυθούν περαιτέρω.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 18-11-2023

Αρχικά στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και γρήγορα και στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές από τις πρώτες πρωινές ώρες και μέχρι το απόγευμα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα νωρίς το πρωί στη Θράκη. Παροδικές χιονοπτώσεις αναμένονται στα βόρεια ορεινά και από τις βραδινές ώρες τοπικά στα κεντρικά ορεινά.

Από τις προμεσημβρινές ώρες και από τα δυτικά ο καιρός σταδιακά θα παρουσιάσει αισθητή βελτίωση.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 6 με 8 και από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 9 με ριπές 10 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 6 με 8 μποφόρ, που τις πρωινές ώρες βαθμιαία θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και θα ενισχυθούν τοπικά στην κεντρική Μακεδονία και τις Σποράδες στα 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κατά 6 με 8 βαθμούς και στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 13 με 15 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 19-11-2023

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης πρόσκαιρες χιονοπτώσεις τις πρωινές ώρες, βαθμιαία όμως ο καιρός στις περισσότερες περιοχές θα βελτιωθεί.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 6 με 8 και τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο τοπικά 9 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

