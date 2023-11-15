Στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο τοπικές νεφώσεις που από το απόγευμα στα βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και την ανατολική Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Από το βράδυ στα βόρεια θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς και στην κεντρική Μακεδονία θα ενισχυθούν.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια και ανατολικά και θα φτάσει στα βόρεια τους 20 με 22 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 23 με 25 και τοπικά στα νότια έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που από το απόγευμα θα πυκνώσουν και τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές στην ανατολική Θράκη.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στο Ιόνιο δυτικοί 4 με 5 και τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια 4 με 5, τοπικά έως 6 μποφόρ. Από τις βραδινές ώρες βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα νότια

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 και στην Κρήτη έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και τις βραδινές ώρες στα Δωδεκάνησα υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από τις βραδινές ώρες βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση με βαθμιαία ενίσχυση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 και από τις βραδινές ώρες βορειοδυτικοί, τοπικά στα νότια έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από τις βραδινές ώρες βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 16-11-2023

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την ανατολική νησιωτική χώρα προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι τις μεσημβρινές ώρες και βαθμιαία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα δυτικά τις πρωινές ώρες και στα κεντρικά ηπειρωτικά από το μεσημέρι.

Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι περιορισμένη κατά τόπους στα δυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Στα νότια πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες θα πνέουν δυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια όπου δεν θα ξεπεράσει τους 17 με 18 βαθμούς, ενώ θα φτάσει στα νησιά του νότιου και ανατολικού Αιγαίου τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.