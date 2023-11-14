ΕΜΥ: Πως μπορείτε να πάρετε πιστοποιητικό καιρικών συνθηκών

Μια σειρά από υπηρεσίες προς τους πολίτες είναι διαθέσιμες από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα αναγκαία πιστοποιητικά που είναι αναγκαία είτε σε δικαστήρια, είτε προς ασφαλιστικές εταιρείες παρέχονται κατόπιν αίτησης προς την ΕΜΥ και αφορούν:

-Πιστοποιητικό καιρικών συνθηκών για μια ή περισσότερες περιοχές και για μια ή περισσότερες μετεωρολογικές παραμέτρους

-Πιστοποιητικό καιρικών συνθηκών κατά μήκος μιας αεροπορικής διαδρομής

-Πιστοποιητικό καιρικών συνθηκών που αναφέρεται σε αεροπορικό ατύχημα ή ζημιές αεροσκαφών που έγιναν στο FIR Αθηνών

Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για τις αιτήσεις και τα αναγκαία βήματα πατήστε ΕΔΩ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.