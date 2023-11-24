Στα δυτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο. Στις υπόλοιπες περιοχές παροδικά αυξημένες νεφώσεις.

Η ορατότητα κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και τις βραδινές ώρες και θα σχηματισθούν ομίχλες.

Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στα πελάγη έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί στα βόρεια από 08 έως 19 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές από 09 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες. Από το βράδυ οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στη Δυτική Μακεδονία και στη Θράκη.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και βαθμιαία στα ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτικής Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου - Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και από τις απογευματινές ώρες στα Δωδεκάνησα. Το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και στα βόρεια τις βραδινές ώρες 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στα ανατολικά από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Αρχικά μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες. Από τη νύχτα αναμένεται εκ νέου αύξηση των νεφώσεων.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για αύριο Σάββατο

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται αρχικά στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα τα οποία θα είναι κατά τόπους ισχυρά κυρίως στα δυτικά και στην ανατολική νησιωτική χώρα, από τη νύχτα θα περιοριστούν στα ανατολικά, ενώ στα δυτικά θα εξασθενήσουν.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας (κυρίως της δυτικής) και τις βραδινές ώρες στα ορεινά της Θράκης και πιθανόν στα ορεινά της κεντρικής ηπειρωτικής χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί στα πελάγη 6 με 8 μποφόρ και στα ανατολικά και τα νότια έως 9 μποφόρ. Βαθμιαία στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και θα ενισχυθούν.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, η οποία στα βόρεια θα είναι αισθητή και τις βραδινές ώρες θα σημειωθεί παγετός, κυρίως στα βορειοδυτικά. Θα κυμανθεί στα βόρεια ηπειρωτικά από -2 έως 16 βαθμούς, στα κεντρικά και τα νότια από 3 έως 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη νησιωτική χώρα η μέγιστη θα φτάσει τους 22 με 23 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως και 24 βαθμούς Κελσίου.

