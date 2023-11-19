Καιρός: Άνοδος θερμοκρασίας και έως 7 μποφόρ ανέμους τη Δευτέρα

Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, στα νότια έως 6 και πρόσκαιρα στο νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Από το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε νότιους 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και οι μέγιστες τιμές της θα φτάσουν τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Πιο αναλυτικά ανά περιοχή:

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά τις μεσημεριανές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις από αργά το απόγευμα.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, βαθμιαία θα εξασθενήσουν και στα βόρεια θα στραφούν σε νότιους 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, από το απόγευμα δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Στα βόρεια μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία νότιοι με την ίδια ένταση. Στα νότια βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, από το απόγευμα νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

