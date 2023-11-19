Λογαριασμός
Καιρός: Θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν το πρωί της Κυριακής - Πού «έπεσε» ο υδράργυρος στους -5,4 °C

Βαθύ χειμώνα θυμίζουν οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν το πρωί της Κυριακής

Καιρός

Ελάχιστες θερμοκρασίες που παραπέμπουν σε χειμώνα σημειώθηκαν νωρίς το πρωί σήμερα, Κυριακή, με τον υδράργυρο σε πολλά ορεινά και ημιορεινά τμήματα να πέφτει κάτω από το μηδέν.

Η χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Χιονοδρομικό Κέντρου του Καϊμάκτσαλαν όπου ο υδράργυρος έπεσε στους -9.6 °C. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί (εκτός χιονοδρομικών κέντρων) του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr που κατέγραψαν τις χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Θερμοκρασίες

Καιρός θερμοκρασία
