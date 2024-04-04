Βενετία: Από τις 25 Απριλίου η πιλοτική εφαρμογή του «εισιτηρίου εισόδου» για τους ημερήσιους επισκέπτες

Η πιλοτική φάση εφαρμογής του «εισιτηρίου εισόδου» για ημερήσιους επισκέπτες στην Βενετία θα αρχίσει στις 25 Απριλίου.

Όπως δήλωσε ο δήμαρχος της Γαληνοτάτης, ο Λουίτζι Μπορουνιάρο, σε συνέντευξή του στην Ένωση Ξένου Τύπου της Ρώμης, η πιλοτική αυτή φάση θα διαρκέσει συνολικά 29 ημέρες, μέχρι τα τέλη Ιουλίου.

Το «εισιτήριο» θα έχει κόστος 5 ευρώ και θα μπορεί να το αγοράζει κανείς μέσω διαδικτύου, εξασφαλίζοντας ένα κωδικό QR, τον οποίο και θα επιδεικνύει σε τυχόν ελέγχους.

Εξαιρούνται από την πληρωμή οι μόνιμοι κάτοικοι, οι φοιτητές και όσοι επισκέπτονται την Βενετία για λόγους υγείας ή εργασίας.

Όλοι όμως, σε περίπτωση που δεν πρόκειται να διανυκτερεύσουν στην πόλη, θα πρέπει να εγγράφονται στον ιστότοπο cda ve.it για να μπορούν να εισέρχονται στο ιστορικό της κέντρο κατά την πειραματική αυτή φάση χωρίς κίνδυνο να τους επιβληθεί πρόστιμο.

Ο Μπορουνιάρο πρόσθεσε ότι με τον τρόπο αυτό η δημοτική αρχή θα μπορεί να προβλέπει έκτακτες ροές τουριστών, για ανάλογη εξυπηρέτηση ντόπιων και ξένων πολιτών.

«Όλοι οι κάτοικοι του πλανήτη θέλουν να έρθουν στην πόλη μας, εμείς τους ανοίγουμε τις πόρτες μας, αλλά θέλουμε να αποφύγουμε την υπερβολική πίεση επισκεπτών σε μια μοναδική αρχιτεκτονική πραγματικότητα σαν την δική μας», τόνισε ο δήμαρχος της Βενετίας.

Ο ίδιος υπογράμμισε τέλος ότι δεν πρόκειται για κλειστό αριθμό διότι δεν υπάρχει ανώτατο όριο επισκεπτών, ότι η πληρωμή «εισιτηρίου» θα είναι υποχρεωτική μόνον μέχρι τις 4 το απόγευμα και ότι πολλές άλλες πόλεις - στην Ευρώπη και όχι μόνο - έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο μέτρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

