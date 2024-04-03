Η Σάμος ανάμεσα στους ποιοτικούς προορισμούς της Ευρώπης για το 2024 

Ανάμεσα στα 15 ομορφότερα νησιά της Ελλάδας βρίσκεται η Σάμος για το 2024, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της επαγγελματικής ένωσης της Γερμανίας ADAC που αριθμεί εκατομμύρια μέλη.

Τα τοπικά προϊόντα, τα ενδιαφέροντα μουσεία, οι συναρπαστικές εναλλακτικές δραστηριότητες, τα ιστορικά μοναστήρια και η γραφικότητα των οικισμών δημιουργούν ένα αληθινό καταφύγιο για τους λάτρεις της φύσης, της πεζοπορίας και των θαλάσσιων σπορ, σύμφωνα με τον δημοφιλή γερμανικό ιστότοπο adac.de

Παράλληλα, στους 12 πιο αξιόλογους προορισμούς της Ευρώπης που θα κάνουν το φετινό καλοκαίρι μοναδικό, συγκαταλέγεται η Σάμος στο ταξιδιωτικό blog Solosophie. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο αφιέρωμα, «για εκείνους που ακόμα θυμούνται τα μαθηματικά του σχολείου, η Σάμος είναι ιστορικά γνωστή ως η γενέτειρα του διαχρονικού μαθηματικού Πυθαγόρα. Είναι ένα πραγματικό στολίδι του Αιγαίου για όσους αναζητούν ένα καταπράσινο νησί, που περιβάλλεται από κρυστάλλινα γαλαζοπράσινα νερά».

Μετά από εκτεταμένη έρευνα, ο κατάλογος περιλαμβάνει εκτός της ελληνικής παρουσίας και περιοχές της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Μ. Βρετανίας, της Ρουμανίας, της Ελβετίας και του Λουξεμβούργου. «Η Σάμος διεκδικεί με αξιώσεις μια θέση στον διεθνή τουριστικό "χάρτη". Αξιοποιούμε το πολύπλευρο ιστορικό, πολιτιστικό, γαστρονομικό και θεματικό τουριστικό απόθεμα του προορισμού, ώστε συνδυαστικά με το απαράμιλλο φυσικό κάλλος, να προβάλλουμε τη Σάμο ως έναν τόπο δημιουργίας βιωματικών εμπειριών και ζωντανών αναμνήσεων», δηλώνει ο δήμαρχος Ανατολικής Σάμου Πάρης Παπαγεωργίου.

