Σας έχουμε 6 προορισμούς που -αδίκως- δεν βρίσκονται στη λίστα σας...

Μετά από 2 συνεχόμενα τριήμερα, είναι πολύ πιθανό το Instagram feed σου να κατακλύστηκε από ταξιδιωτικές εικόνες σε σύντομους, ευρωπαϊκούς προορισμούς. Η αλήθεια είναι ότι τέτοιες συγκυρίες δημιουργούν πάντα τις ιδανικές συνθήκες για ένα city break. Κάτι, όμως, τα οικονομικά εισιτήρια, κάτι οι ταξιδιωτικές τάσεις, συχνά καταλήγεις να βλέπεις τις ίδιες εικόνες να επαναλαμβάνονται:Παρίσι, Λονδίνο, Ρώμη και πάλι από την αρχή. Συνοψίζεται σε αυτά τα λίγα μέρη ολόκληρη η Ευρώπη; Φυσικά και όχι! Στην πραγματικότητα, υπάρχουν πολλά πανεμόρφα μέρη να επισκεφθείς, μερικά από τα οποία μπορεί να μην έχεις καν σκεφτεί.

Μήπως ήρθε η ώρα να κλείσεις ένα ταξιδάκι σε προορισμούς – έκπληξη και να γεμίσεις το feed των φίλων σου με κάτι πρωτότυπο;

Γρανάδα, Ισπανία

Φωλιασμένη στους πρόποδες των βουνών Σιέρα Νεβάδα, η Γρανάδα προσφέρει μια πιο χαλαρή εναλλακτική λύση σε σχέση με δημοφιλείς ισπανικούς προορισμούς, όπως η Βαρκελώνη και η Μαδρίτη. Έτσι, αν θέλεις να ζήσεις την ισπανική εμπειρία σε πιο χαλαρούς ρυθμούς και με εμφανώς μειωμένα τουριστικά ρεύματα, ίσως αυτός είναι ο προορισμός που αναζητάς. Η Αλάμπρα είναι ένα από τα πιο διάσημα μνημεία της πόλης: Μη χάσεις την ευκαιρία να περιηγηθείς στους γενναιόδωρους χώρους και τα παλάτια της όταν την επισκεφθείς. Φρόντισε, όμως, να έχεις κλείσει από νωρίς το εισιτήριο εισόδου σου, για να μην βρεθείς προ δυσάρεστων εκπλήξεων. Σε μικρή απόσταση με τα πόδια βρίσκεται το Mirador de San Nicolás, ένα παρατηρητήριο με πανοραμική θέα στην πόλη. Μην παραλείψεις να κάνεις μια βόλτα κατά μήκος της Paseo de los Tristes δίπλα στο ποτάμι. Κάπου εκεί είναι που θα αρχίσουν να φτάνουν στα ρουθούνια σου οι μυρωδιές από τα διάσημα tapas που σερβίρουν τα πολλά εστιατόρια που φιλοξενεί η περιοχή. Πειραματίσου με διαφορετικές γεύσεις και διάλεξε τη δική σου αγαπημένη.

Μια άλλη γειτονιά που αξίζει να εξερευνήσεις είναι το Sacromonte, μια ορεινή συνοικία όπου τα περισσότερα σπίτια είναι χτισμένα μέσα στους βράχους. Αν θέλεις να ζήσεις μια αξέχαστη ισπανική βραδιά, προσπάθησε να εξασφαλίσεις θέση σε ένα από τα σπηλαιο-μπαρ κατά μήκος του Camino del Sacromonte, όπου λαμβάνουν χώρα μερικές από τις πιο εντυπωσιακές παραστάσεις φλαμένγκο. Ολοκλήρωσε το ταξίδι σου στη Γρανάδα με μια εκδρομή στο κοντινό Εθνικό Πάρκο Σιέρα Νεβάδα, που ομολογουμένως αποτελεί ένας από τους καλύτερους τρόπους για να βυθιστείς στο μεγαλείο της φύσης.

Βαλέτα, Μάλτα

Αναζητώντας κοντινούς προορισμούς, παραδόξως το μυαλό των περισσότερων δεν κατευθύνεται προς το μικρό μεσογειακό νησιωτικό κράτος της Μάλτας. Κι όμως, η πρωτεύουσά της, Βαλέτα είναι γνωστή ως μία από τις πόλεις που συγκεντρώνουν την περισσότερη ιστορία παγκοσμίως. Εύκολα, λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα να δεις, χωρίς να χρειαστεί να ταξιδέψεις μακριά. Σύμφωνα με το Κέντρο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, υπάρχουν περισσότερα από 320 μνημεία σε έκταση μικρότερη των 800 μέτρων. Κάνοντας απλώς μια άσκοπη βόλτα στη μαλτέζικη πρωτεύουσα, θα «πέσεις» πάνω σε αμέτρητα μοναδικά αξιοθέατα, όπως ο καθεδρικός του Αγίου Ιωάννη, ένας επίχρυσος ναός σε στιλ μπαρόκ και ένα από τα πιο διάσημα μέρη της πόλης. Εξερεύνησε τους περίτεχνα σκαλισμένους πέτρινους τοίχους και τις ζωγραφισμένες οροφές.

Μια άλλη όμορφη περιοχή για να περπατήσεις είναι οι Κήποι της Άνω και Κάτω Μπάρακα, όπου θα μπορέσεις να απολαύσεις μια απαράμιλλη θέα στο Μεγάλο Λιμάνι. Αν θέλεις να πάρεις μια δόση πολιτισμού, επισκέψου το εθνικό θέατρο της Μάλτας, το Teatru Manoel, ένα από τα παλαιότερα θέατρα της Ευρώπης, που φιλοξενεί ακόμη και σήμερα παραστάσεις. Το τέλος μιας γεμάτης ημέρας δε θα μπορούσε να περιέχει τίποτα καλύτερο από μια βόλτα με ιστιοπλοϊκό την ώρα που δύει ο ήλιος.

Μπολόνια, Ιταλία

Ρώμη, Μιλάνο, Αμάλφι, Βενετία…Ναι, όλα αυτά είναι υπέροχοι προορισμοί στην Ιταλία, όμως δεν είναι τα μόνα μέρη που αξίζει να δεις από αυτή την πραγματικά πανέμορφη χώρα. Η καρδιά της νεότητας και της φρεσκάδας χτυπά στην Μπολόνια, έναν οικονομικό προορισμό, που μπορεί να σου προσφέρει τα πάντα και εύκολα: Ιστορία, αρχιτεκτονική και υπέροχη κουζίνα. Η Μπολόνια αποτελεί τον ιδανικό προορισμό εάν θέλεις να γνωρίσεις τον πλούσιο πολιτισμό της Ιταλίας σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου.

Η καρδιά της πόλης είναι η Piazza Maggiore, μια ιστορική πλατεία που στεγάζει μερικά από τα πιο σημαντικά κτίρια της Μπολόνια και χρονολογείται από τον 13ο αιώνα. Must θεωρείται και η επίσκεψη στους δύο μεσαιωνικούς κεκλιμένους πύργους της πόλης, οι οποίοι δεσπόζουν στον ορίζοντα. Ιδανικό spot για περίπατο είναι η περιοχή κατά μήκος της Portico di San Luca, από το κέντρο της Μπολόνια μέχρι το ιερό της Madonna di San Luca. Ο μεγαλύτερος στεγασμένος δρόμος στον κόσμο, η στοά που διαθέτει 666 καμάρες, εκτείνεται σε μήκος μεγαλύτερο των 3 χιλιομέτρων. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να εξερευνήσεις αυτή την πόλη απ’ ότι με τα πόδια, γι’ αυτό φρόντισε να φοράς άνετα παπούτσια όταν έρθεις εδώ. Μετά από έναν πλούσιο περίπατο, άφησε τον εαυτό σου να ξεκουραστεί σε ένα από τα γουστόζικα καφέ κι εστιατόρια της πόλης, απολαμβάνοντας φρέσκα ζυμαρικά και περίτεχνες συνταγές. Η Μπολόνια δεν θεωρείται τυχαία ένας από τους κορυφαίους γαστρονομικούς προορισμούς.

Εδιμβούργο, Σκωτία

Αν σου αρέσει το Λονδίνο, τότε σίγουρα θα λατρέψεις το Εδιμβούργο! Η σκωτσέζικη πρωτεύουσα μοιάζει να έχει βγει από τις σελίδες ενός υπέροχου παραμυθιού, που τα έχει όλα: Κάστρα, λιθόστρωτα μονοπάτια, σκοτεινές, ατμοσφαιρικές γωνίες, πρίγκιπες και…δράκους. Το Εδιμβούργο έχει όλη τη σκοτεινή ακαδημαϊκή ενέργεια του Λονδίνου, «βουτηγμένη» μέσα σε μια απόλυτα γοητευτική αρχιτεκτονική. Ξεκίνα την ημέρα σου από το Κάστρο του Εδιμβούργου, όπου θα έχεις την ευκαιρία να θαυμάσεις τις βασιλικές αίθουσες, τα κοσμήματα του στέμματος και τα μυθικά μπουντρούμια. Στη συνέχεια, κατευθύνσου προς τους Κήπους της Princes Street, για να απολαύσεις απαράμιλλη θέα προς το κάστρο. Αυτό το μέρος είναι ιδανικό και για ένα σύντομο πικνίκ. Κάτσε στο γρασίδι και απόλαυσε την ομορφιά γύρω σου.

Αν και το κάστρο πρωταγωνιστεί σε αυτή την πόλη, το Εδιμβούργο κρύβει πολλούς ακόμη ταξιδιωτικούς «θησαυρούς» για να ανακαλύψεις. Για να το καταλάβεις, αρκεί μια επίσκεψη στο παλάτι Holyroodhouse. Πρόκειται για την επίσημη κατοικία του Βρετανού μονάρχη στη Σκωτία. Όταν οι βασιλείς δεν βρίσκονται στην πόλη, είναι ανοιχτό για το κοινό.

Μετά από όλη αυτή την αυτοκρατορική διάθεση, μπορείς να ολοκληρώσεις την ημέρα σου σε μια παμπ, παρέα με ένα ποτήρι από το φημισμένο σκωτσέζικο ουίσκι. Αν σου λείπει μια φωτογραφία μπροστά στον χαρακτηριστικό κόκκινο τηλεφωνικό θάλαμο του Λονδίνου, σου έχουμε καλά νέα: Μπορείς να τη βγάλεις στο Εδιμβούργο, που επίσης διαθέτει τους δημοφιλείς θαλάμους! Τέλος, λίγα ψώνια στην οδό Victoria Street κι ένας περίπατος στο Royal Mile ίσως είναι η καλύτερη ιδέα για να ολοκληρώσεις το ταξίδι σου στο Εδιμβούργο.

Ντουμπρόβνικ, Κροατία

Το παραθαλάσσιο κροατικό διαμάντι τα έχει όλα: Εντυπωσιακή μεσαιωνική αρχιτεκτονική, απίστευτες παραλίες και άφθονη ιστορία για να εξερευνήσεις. Άσε τον εαυτό σου να περιπλανηθεί στην Παλιά Πόλη του Ντουμπρόβνικ, με την υπέροχη αρχιτεκτονική σε στυλ μπαρόκ, που θα σου προσφέρει ένα μαγικό ταξίδι στο χρόνο, σε μυθικές εποχές. Περπάτησε στους ασβεστολιθικούς δρόμους και αναζήτησε τα τοπία που στέγασαν τη δημοφιλή τηλεοπτική ιστορία του «Game of Thrones», όπως τα σκαλοπάτια «Walk of Shame» και η πύλη «Red Keep». Μια εικόνα που θα σου μείνει σίγουρα αξέχαστη είναι η φανταστική θέα από τα τείχη της πόλης. Κατά μήκος του μονοπατιού μήκους ενός χιλιομέτρου στην κορυφή των πέτρινων τειχών, θα έχεις την ευκαιρία να ανακαλύψεις πύργους, φρούρια, τάφρους και γέφυρες, που θα κάνουν αυτό τον περίπατο τον πιο όμορφο που έχεις κάνει ποτέ.

Το καλύτερο, όμως, με αυτό τον προορισμό δε στο έχω πει ακόμη: Σε αντίθεση με πολλούς άλλους ευρωπαϊκούς προορισμούς, εδώ μπορείς να συνδυάσεις την εξερεύνηση σε ιστορικά τοπία με την ξεκούραση σε μοναδικής ομορφιάς ακτές κατά μήκος της Αδριατικής Θάλασσας. Οι παραλίες Copacabana και η Banje είναι δημοφιλή σημεία για να κάνεις τις βουτιές σου.

Λυών, Γαλλία

Η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας είναι γνωστή για την ιστορία, τον πολιτισμό και την παγκοσμίου φήμης κουζίνα της, επομένως συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που την καθιστούν έναν προορισμό που πρέπει να προστεθεί στη λίστα σου. Θα μπορούσες εύκολα να κάνεις ένα ταξίδι με αποκλειστικό σκοπό τη γαστρονομική εξερεύνηση, ανακαλύπτοντας τις ενδιαφέρουσες αγορές τροφίμων και τα υπέροχα εστιατόρια της πόλης.

Αυτό το ταξίδι, όμως, δεν θα είναι πλήρες αν δεν αφιερώσεις χρόνο στην υπέροχη αρχιτεκτονική ομορφιά της Λυών, που ξεπερνά το νόστιμο φαγητό της. Η ιστορική πόλη διαθέτει εκπληκτική μεσαιωνική και αναγεννησιακή αρχιτεκτονική, που αναδεικνύεται σε κτίρια όπως η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, στις όχθες του ποταμού Saône. Περιπλανήσου στα περάσματα της παλιάς Λυών και άσε το βλέμμα σου να χαθεί στα γραφικά κτίρια, που θα γεμίσουν τις φωτογραφίες σου. Η ανάβαση στον ψηλότερο λόφο της πόλης αξίζει το χρόνο και τον κόπο σου, ώστε να έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις από κοντά τη Βασιλική της Notre-Dame de Fourvière, αλλά και να απολαύσεις πανοραμική θέα της πόλης. Επιστρέφοντας στο κέντρο, κατευθύνσου προς την Place Bellecour για μερικές αγορές, ένα ποτό ή ακόμη και μια βόλτα με τη ρόδα του λούνα παρκ.

Δεν μπορείς να ταξιδέψεις στη Λυών χωρίς να γνωρίζεις ότι αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς μεταξιού στον κόσμο. Φτάνοντας, θα έχεις την ευκαιρία να χαζέψεις τους τεχνίτες μεταξιού επί τω έργω στη γειτονιά La Croix-Rousse και να μάθεις ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την ιστορία του μεταξιού της Λυών στο Maison des Canuts.

Με τόση ιστορία της μόδας, φαγητό και αρχιτεκτονική, ποιος χρειάζεται το Παρίσι;

