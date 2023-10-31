Travel.com: Ποια είναι τα 16 νησιά που κάνουν την Ελλάδα ασυναγώνιστη

Να αφιερώσουν μέρος των διακοπών τους στην Ελλάδα προτείνει o δημοφιλής ιστότοπος travel.com στους ταξιδιώτες που έχουν επιλέξει προορισμούς της Τουρκίας για το καλοκαίρι το 2024 https://www.thetravel.com/greek-islands-to-visit-from-turkey/ .

Η ταξιδιωτική ιστοσελίδα αναφέρεται μάλιστα σε 16 Ελληνικά νησιά για να εντάξουν οι τουρίστες στα πλάνα τους ώστε να ζήσουν κάτι διαφορετικό σε σχέση με τη γείτονα χώρα.

Οι προτεινόμενοι προορισμοί, είτε έχουν απευθείας σύνδεση με τα παράλια της Τουρκίας, είτε είναι προσβάσιμοι μέσω άλλων Ελληνικών νησιών.

Στην κορυφή του προτεινόμενου καταλόγου βρίσκονται οι Λειψοί ως ο μυστικός παράδεισος των Δωδεκανήσων.

Ακολουθούν η Αστυπάλαια που προσφέρει υπέροχες Μεσογειακές αποδράσεις, η επιβλητική Σαντορίνη, η Νάξος με τις ατέλειωτες αμμουδιές και η εντυπωσιακή Μύκονος. Τη λίστα συμπληρώνουν η υπέροχη Πάρος, η Χίος για διακοπές την άνοιξη, η Ρόδος με την ιστορική κληρονομιά της, η πανέμορφη Κως με τα αρχαία μνημεία, η Σάμος που γοητεύει με το φυσικό κάλλος της, η εκλεπτυσμένη Πάτμος, η Κάλυμνος του αναρριχητικού τουρισμού, η γραφική Σύμη, η Λέρος με τη γαλήνια αύρα της, το μικρό αλλά ξεχωριστό Καστελόριζο και η Λέσβος με τις δραστηριότητες και τα φεστιβάλ της.

Εκπρόσωποι προορισμών του καταλόγου σχολιάζουν στο ΑΠΕ την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν:

«Οι Λειψοί κερδίζουν το στοίχημα της εξωστρέφειας και της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου. Ο Σεπτέμβριος είχε ακτοπλοικές αφίξεις υψηλότερες κατά 11,7% σε σχέση με το 2022 ενώ και ο Οκτώβριος παρουσιάζει αυξημένη κίνηση συγκριτικά με τον περσινό, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία. Στοχεύουμε στον σύγχρονο ταξιδιώτη της Ελλάδας και του εξωτερικού που αναζητά έναν εξωτικό παράδεισο, μια όαση χαλάρωσης και ταυτόχρονα ένα βιώσιμο νησί. Ο Δήμος μαζί με τους κατοίκους και τους επαγγελματίες αναλαμβάνουν διαρκώς πρωτοβουλίες προκειμένου οι Λειψοί να ενισχύσουν την ταξιδιωτική εμπειρία του αυθεντικού, του ποιοτικού, του προσιτού και του πρωτοποριακού προορισμού», δήλωσε ο Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγγος.

«Ρεκόρ ακτοπλοικών αφιξεων σε βάθος τουλάχιστον δεκαετίας σημείωσε η Νάξος τόσο για τον Αύγουστο όσο και για τον Ιούνιο, ενώ και τον Ιούλιο η πορεία ήταν ανοδική. Συνολικά για το θερινό τρίμηνο, η αύξηση ανήλθε στο 5,7% σε σχέση με το 2022. Η επισκεψιμότητα διατηρήθηκε σε πολύ καλά επίπεδα τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Οι προσπάθειες του Δήμου, των τοπικών φορέων και των επαγγελματιών για την ενίσχυση της εξωστρέφειας του προορισμού αποδίδουν με το νησί της Αριάδνης να γίνεται πόλος έλξης για Βρετανους, Γερμανούς, Αυστριακούς, Ιταλούς, Γάλλους, Αμερικανούς και ταξιδιώτες από πολλές ακόμη αγορές», επισήμανε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Βαγγέλης Κατσαράς.

«Η Αστυπάλαια είχε σημαντική άνοδο αεροπορικών αφίξεων σε όλο το διάστημα Απρίλιος - Σεπτέμβριος σε σύγκριση με το 2022 με ποσοστό άνω του 20%. Η διαφοροποίηση μας εντοπίζεται στο νέο πρότυπο διακοπών που προωθούμε και που "παντρεύει" την αυθεντικότητα με την αειφορία και τις παραδόσεις με το μέλλον. Μας δικαιώνει που το μήνυμα μας για ποιοτικές εμπειρίες βρίσκει ολοένα και μεγαλύτερη απήχηση στους ταξιδιώτες του εξωτερικού», ανέφερε ο Δήμαρχος Αστυπάλαιας Νίκος Κομηνέας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

