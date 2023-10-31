Λογαριασμός
Η Μήλος στη λίστα του… Forbes για τα καλύτερα ταξίδια πολυτελείας το 2024 - Οι 24 προορισμοί

Κάντε οικονομίες και ετοιμάστε βαλίτσες...

μηλος

Τα 24 καλύτερα μέρη του κόσμου για διακοπές πολυτελείας παρουσίασε πρόσφατα το πλέον…κατάλληλο περιοδικό, το Forbes

Το διάσημο περιοδικό των «εκατομμυριούχων» δημοσίευσε τη λίστα του συμβούλου ταξιδιών πολυτελείας OvationNetwork, με 24 προορισμούς εκτός του μαζικού τουρισμού. 

Η Σαρδηνία φιγουράρει στην πρώτη θέση της λίστας, που έχει και ελληνικό ενδιαφέρον. 

Στην 13 θέση βρίσκεται η Μήλος, το μοναδικό ελληνικό νησί που περιλαμβάνεται στις προτάσεις για διακοπές πολυτελείας. 

mhlos

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα «Η Μήλος έχει πάνω από 70 εκπληκτικές παραλίες, μαζί με αξέχαστα ηλιοβασιλέματα και ψαροχώρια. Ενώ γίνεται δημοφιλής προορισμός, έχει πολύ λιγότερο κόσμο από νησιά όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη». 

Σύμφωνα με το άρθρο, η Μήλος είναι ιδανική τόσο για ζευγάρια όσο και για οικογένειες που θέλουν μια ρομαντική, ήρεμη ατμόσφαιρα

«Τα ονειρικά σεληνιακά τοπία του δεν μοιάζουν με τίποτα άλλο που θα δείτε στην Ελλάδα», λέει η ταξιδιωτική σύμβουλος του OvationNetwork, Mary Wood.

milos

Προτρέπει μάλιστα τους ταξιδιώτες να επισκεφθούν το σεληνιακό τοπίο της παραλίας Σαρακίνικο το οποίο είναι πραγματικά μοναδικό, με την εκπληκτική λευκή άμμο και τους βραχώδεις σχηματισμούς που αντιπαρατίθενται με καθαρά τιρκουάζ νερά.

Αν θέλετε εξωτερικό, διαλέξτε έναν προρισμό από τη λίστα με τους 24 κορυφαίους προορισμούς για το 2024:

- Σαρδηνία, Ιταλία
- Ούρλα, Τουρκία
- Νισέκο, Ιαπωνία
- Τζετζού, Βόρεια Κορέα
- Όρκχον, Μογγολία
- Γκόα, Ινδία
- Ταγκάλε, Σρι Λάνκα
- Οαχάκα, Μεξικό
- Κομπόρτα, Πορτογαλία
- Σαν Σεμπαστιάν, Ισπανία
- Νείλος, Αίγυπτος
- Μαρακές, Μαρόκο
- Μήλος
- Ποταμός Ιγκουαζού, Αργεντινή
- Ίσλα Μπαρού, Κολομβία
- Μπιαρίτς, Γαλλία
-Ποκάρα, Νεπάλ
- Ταλίν, Εσθονία
- Μπέργκεν, Νορβηγία
- Φράνσεκ, Νότια Αφρική

