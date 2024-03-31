The American Radiator Building: Eντυπωσικός Art Deco ουρανοξύστης στη Νέα Υόρκη

Στην Νέα Υόρκη των ΗΠΑ,... την δίχως υπερβολή «μέκκα των ουρανοξυστών» μπορεί το Empire State Bulding και το World Trade Center να αποτελούν το «σήμα κατατεθέν» της πόλης ωστόσο, ένα άλλος πύργος 23 ορόφων και ύψους 103 μετρών, αποτελεί την επιτομή του Art Deco.

Πρόκειται για το American Radiator Building (γνωστό και ως American Standard Building).

Είναι ένας από τους πρώτους ουρανοξύστες που χτίστηκαν στην πόλη και βρίσκεται στην 40 West 40th Street, ακριβώς νότια του Bryant Park, στη γειτονιά Midtown Manhattan της Νέας Υόρκης.

Σχεδιάστηκε από τους Raymond Hood και André Fouilhoux σε στυλ Gothic και Art Deco για την American Radiator Company. Το αρχικό τμήμα του αμερικανικού κτηρίου ολοκληρώθηκε το 1924.

Ένα πενταόροφο παράρτημα, στα δυτικά του αρχικού πύργου, χτίστηκε από το 1936 έως το 1937.

Η αρχική κατασκευή αποτελείται από έναν πύργο δεκαοκτώ ορόφων πάνω από μια βάση πέντε ορόφων, ενώ το δυτικό παράρτημα υψώνεται μόνο πέντε ορόφους. Η πρόσοψη του κτηρίου American Radiator είναι κατασκευασμένη κυρίως από μαύρο τούβλο.

Χρυσόχρωμες διακοσμήσεις χρησιμοποιούνται όπισθεν και στις κορυφές του κτιρίου.

Ο Hood είχε σκοπό η αρχική κατασκευή να είναι ένας αυτόνομος άξονας, που απαιτούσε το κτήριο να απομακρυνθεί από τη γραμμή του οικοπέδου και να μειώσει το μέγιστο διαθέσιμο χώρο.

Στο εσωτερικό, το υπόγειο, ο πρώτος και ο δεύτερος όροφος σχεδιάστηκαν αρχικά ως εκθεσιακοί χώροι, ενώ οι επάνω όροφοι χρησίμευαν ως χώροι γραφείων.

Το κτίριο ολοκληρώθηκε πέντε χρόνια πριν η American Radiator Company συγχωνευθεί με την Standard Sanitary Manufacturing Company για να σχηματίσει την American Radiator και την Standard Sanitary Corporation, αργότερα γνωστή ως American Standard.

Η American Standard πούλησε το κτίριο το 1988 σε μια ιαπωνική εταιρεία.

Το κεντρικό κτήριο πουλήθηκε το 1998 στον Philip Pilevsky, ο οποίος άνοιξε εκεί το Bryant Park Hotel το 2001.

Το παράρτημα λειτούργησε ως Σχολή Katharine Gibbs από το 2001 έως το 2009 και μετατράπηκε σε Guttman Community College της πόλης του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης το 2012.

Το American Radiator Building είναι ένα ορόσημο της Νέας Υόρκης και περιλαμβάνεται στο Εθνικό Μητρώο Ιστορικών Τόπων.

