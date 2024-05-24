Την πρώτη θέση καταλαμβάνει η Άνδρος στον κατάλογο με τα προτεινόμενα νησιά για διακοπές με θεματικές εμπειρίες και χωρίς κοσμοσυρροή στην Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνα της Greece-moments.com, της μεγαλύτερης γερμανικής ταξιδιωτικής ιστοσελίδας που εστιάζει αποκλειστικά σε ελληνικούς προορισμούς και στις προτιμήσεις και αναζητήσεις των Γερμανών ταξιδιωτών.

Σύμφωνα με το αφιέρωμα, «η Άνδρος είναι ένας φιλόξενος τόπος, πολύ γραφικός και με μεγάλη ποικιλομορφία. Η πρωτεύουσα του νησιού, η Χώρα, είναι μία από τις ομορφότερες των Κυκλάδων. Τα λευκά σπίτια με τις κόκκινες στέγες λάμπουν εντυπωσιακά πάνω σε ένα βραχώδες σπιράλ που εισχωρεί στη θάλασσα. Αρχιτεκτονικά μοναδική στην Ελλάδα, η Άνδρος ξεπροβάλλει σαν παραμύθι από το καταγάλανο πέλαγος. Πολυάριθμα οργανωμένα μονοπάτια πεζοπορίας εμπνέουν τους επισκέπτες για περιηγήσεις, ενώ ενδιάμεσα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στις υπέροχες αμμώδεις παραλίες του προορισμού για μια εξωτική βουτιά. Το νησί των ναυτικών και των καπεταναίων έχει επίσης πολλά να προσφέρει σε ό,τι αφορά τη γαστρονομία».

Σημειώνεται πως προηγήθηκε εκτενής ενημέρωση για τις δυνατότητες του προορισμού από τον Δήμο Ανδρου στο δημοφιλές γερμανικό μέσο. «Μέλημά μας είναι να αναδείξουμε την Άνδρο ως μια καταπράσινη όαση αυθεντικότητας μόλις δύο ώρες από τη Ραφήνα που προσφέρει πολλές διαφορετικές εμπειρίες, εξαιρετικά ποιοτικές αλλά όχι υπερκοστολογημένες. Σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και τους επαγγελματίες στο νησί έχουμε ξεκινήσει ένα κάλεσμα για διακοπές που δεν περιορίζεται στον Ιούλιο ή τον Αύγουστο», δήλωσε ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Τουρισμού του Δήμου Άνδρου Νίκος Μουστάκας.

Στο πνεύμα αυτό, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι επιδόσεις του προορισμού εκτός της θερινής σεζόν. Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας «έκλεισε» με 40% αύξηση αφίξεων, ενώ και το Πάσχα η ροή ήταν ενισχυμένη κατά 22,8% σε σχέση με πέρυσι. Μάλιστα ιστοσελίδα κρατήσεων συμπεριέλαβε την Άνδρο ανάμεσα στα 10 νησιά που στην τελευταία εορταστική περίοδο ξεχώρισαν με βάση τα στοιχεία επιβατικής κίνησης πλοίων. Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, διαπιστώθηκε για το πρώτο τρίμηνο ενδεικτική αύξηση 3,8% συνολικά στον κύκλο εργασιών επιχειρήσεων εστίασης και παροχής καταλυμάτων, συγκριτικά με το 2023.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.