Μία μικρή «σύγχυση» παρατηρείται φέτος στους δημοφιλείς ελληνικούς προορισμούς για αυτό το καλοκαίρι καθώς, ανάμεσα σε μέρη όπως η Δονούσα, η Ελούντα και η Αντίπαρος, φιγουράρουν το Χαλάνδρι και το Μαρούσι (πιθανότατα γιατί η Αθήνα αναδεικνύεται κορυφαίος city break προορισμός και «πέρασμα» των ξένων επισκεπτών για τις διακοπές τους στα νησιά).

Σύμφωνα με την Airbnb - που αποκαλύπτει τις τάσεις των καλοκαιρινών ταξιδιών του 2024 οι προορισμοί που είναι φέτος τάση στην Ελλάδα είναι:

Δονούσα Χαλάνδρι Βασιλική Σχίσμα Ελούντας Μαρούσι Λειψοί Ασπροβάλτα Αντίπαρος Μακρύς Γιαλός Λαγανάς

Οι ελληνικές οικογένειες αναζητούν υπαίθριους χώρους και παραθαλάσσιες διαμονές

Το να έχουν περισσότερο εξωτερικό χώρο είναι προτεραιότητα για τις οικογένειες αυτό το καλοκαίρι, με τις αναζητήσεις για υπαίθριες παροχές όπως πισίνες και μπάρμπεκιου να αυξάνονται κατά 13,7% για οικογενειακά ταξίδια των Ελλήνων χρηστών.

Σχεδόν οι μισοί από τους Έλληνες επισκέπτες (48%) λένε ότι το να μπορούν να χωρέσουν όλη την οικογένειά τους σε ένα μέρος είναι καθοριστικός παράγοντας όταν πραγματοποιούν κρατήσεις, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα. Το 64% λέει ότι οι παροχές όπως οι κουζίνες, οι χώροι εργασίας και οι αυλές είναι σημαντικές όταν πραγματοποιούν κρατήσεις 10.

Μερικές από τις κορυφαίες εθνικές κατηγορίες στις οποίες γίνονται κρατήσεις από οικογένειες αυτό το καλοκαίρι έχουν κεντρικό θέμα το να βρίσκονται κοντά σε νερό, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών Εξοχή, Παραλία, Παραθαλάσσια, Εθνικά πάρκα και Εκπληκτική θέα.

Εδώ είναι μερικοί από τους κορυφαίους εθνικούς προορισμούς κοντά στο νερό για ελληνικές οικογένειες αυτό το καλοκαίρι:

Νέα Ποτίδαια Σέριφος Χρυσή Ακτή Λιμένι Αντίπαρος Γύθειο Σάμος Παλαιόχωρα Ηλεία Ασπροβάλτα

Οι επισκέπτες αναζητούν διαμονή και εμπειρίες με βάση το παιχνίδι

Με τις αναζητήσεις για την Κατηγορία Play να αυξάνονται κατά 214% αυτό το καλοκαίρι οι Έλληνες επισκέπτες αναζητούν διαμονές που αποτελούν από μόνες τους εμπειρίες .

Η Κατηγορία Play περιλαμβάνει καταχωρίσεις με επιλογές γεμάτες διασκέδαση που ξεπερνούν τις τυπικές παροχές, όπως γήπεδα μπάσκετ, αίθουσες παιχνιδιών, τραμπολίνα, νεροτσουλήθρες και άλλα.

Είτε πρόκειται για στούντιο με δικό του τοίχο αναρρίχησης είτε για ένα σαλέ στο τροπικό δάσος με νεροτσουλήθρες και καταρράκτες, μερικές από τις πιο αγαπημένες καταχωρίσεις στην Κατηγορία Play είναι ιδανικές για μια διαμονή προσανατολισμένη στη δράση.

Ενδεικτικές αναζητήσεις

- Γραφικό οικογενειακό κάστρο στη νότια Πελοπόννησο , Λακωνία

- Κρητικός παράδεισος με εκπληκτική θέα , Δαράτσος

- Πολύχρωμη βίλα κοντά στη θάλασσα , Σούνιο και

- Καλαίσθητο αρχοντικό με ένα μικρό αγρόκτημα , Αθήνα Αττική

Οι παγκόσμιες αθλητικές εκδηλώσεις τροφοδοτούν τον ενθουσιασμό για ταξίδια

Καθώς πλησιάζουν οι Ολυμπιακοί και Παραολυμπιακοί Αγώνες Παρίσι 2024 , επισκέπτες από όλο τον κόσμο προσπαθούν να εξασφαλίσουν μια θέση στην πρώτη σειρά στη διοργάνωση.

Παρότι το Παρίσι είναι η πόλη με τις περισσότερες αναζητήσεις παγκοσμίως στο Airbnb αυτό το καλοκαίρι, πόλεις όπως η Λιλ, οι Βερσαλλίες και η Λυών είναι δημοφιλείς χάρη στη στρατηγική απόφαση να πραγματοποιηθούν οι αγώνες σε ολόκληρη τη Γαλλία.

Με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου να ξεκινά σε δέκα τοποθεσίες σε όλη τη Γερμανία τον Ιούνιο, τρεις από τις διοργανώτριες πόλεις - Ντόρτμουντ, Μόναχο και Στουτγάρδη- έχουν αναδειχθεί ως δημοφιλείς προορισμοί για επισκέπτες σε όλο τον κόσμο αυτό το καλοκαίρι.

