Αυτά τα ταξίδια θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν extreme sports, δραστηριότητες και επισκέψεις στα πιο εντυπωσιακά μέρη του πλανήτη. Είτε, λοιπόν, πρόκειται για εμπειρίες που έχεις ήδη στο bucket list σου είτε για πράγματα που δεν σου πέρασαν ποτέ από το μυαλό, δες παρακάτω τις ταξιδιωτικές εμπειρίες που αξίζει να ζήσεις το 2024!

Βόλτα με αερόστατο στην Καππαδοκία – Τουρκία

Στην κεντρική Τουρκία, στην περιοχή της Καππαδοκίας, θα έχεις την ευκαιρία να ζήσεις μία μοναδική εμπειρία θαυμάζοντας τη μαγευτική θέα των διάσημων κορυφών, κάτι που σίγουρα δε θα μπορούσες να απολαύσεις από το έδαφος. Το ταξίδι αυτό και η βόλτα με το αερόστατο, θα είναι ένα υπέροχο δώρο στον εαυτό σου και στο παιδί που κρύβεις μέσα σου. Το μόνο που πρέπει να προσέξεις είναι να απευθυνθείς σε μία αξιόπιστη και ασφαλή εταιρία. Συνήθως μέσα στο πακέτο περιλαμβάνεται η μεταφορά σου από και προς το ξενοδοχείο σου και πλήρης ασφάλιση και διατροφή, ώστε αυτή η εμπειρία να σου αφήσει την πιο ωραία ανάμνηση.

Βαρκάδα κάτω από τους καταρράκτες Iguazú

Οι καταρράκτες Ιγκουαζού της Νότιας Αμερικής βρίσκονται στα σύνορα της Βραζιλίας και της Αργεντινής και κάνουν όλους τους άλλους καταρράκτες να μοιάζουν φτωχοί. Πρόκειται για ένα σύστημα με περισσότερους από 200 καταρράκτες, που μπορεί να δει κανείς από τα γύρω μονοπάτια. Οι περιπετειώδεις ταξιδιώτες δε θα αρκεστούν απλά στο να τους δουν, γι΄αυτό μπορούν να ανέβουν σε μια φουσκωτή σχεδία και να πλεύσουν ακριβώς κάτω από τους συναρπαστικούς καταρράκτες με τα ορμητικά νερά.

Γαστρονομική περιήγηση «farm to table» στην Ιταλία

Η Ιταλία φημίζεται για τις γαστρονομικές απολαύσεις, έτσι μια τέλεια εμπειρία για τους λάτρεις του καλού φαγητού, θα ήταν ένα γαστρονομικό «ταξίδι», φτιαγμένο από πιάτα απευθείας από το αγρόκτημα στο τραπέζι σου! Η διαδικασία αυτή περιλάμβάνει την επίσκεψη σε τοπικές αγορές, αγροκτήματα και αμπελώνες για να μάθεις και να δοκιμάσεις τοπικά συστατικά και προϊόντα. Επιπλέον, μπορείς να παρακολουθήσεις μαθήματα μαγειρικής για να εντρυφήσεις στις αυθεντικές γεύσεις της ιταλικής κουζίνας. Για την εμπειρία αυτή, θα βρεις πολλά εστιατόρια και ξενοδοχεία, διαφορετικά είναι μια καλή ευκαιρία να επιδοθείς μόνη σου στην ιταλική μαγειρική!

Ανάβαση στο Μάτσου Πίτσου – Περού

Οι travellers όλου του κόσμου έχουν στο bucket list τους το Μάτσου Πίτσου, τη διάσημη ακρόπολη των Ίνκας που βρίσκεται στις Άνδεις. Η πρόσβαση στην τοποθεσία μπορεί να γίνει με λεωφορείο από το Κούσκο, ωστόσο υπάρχουν οι τολμηροί ταξιδιώτες, οι οποίοι κάνουν πενθήμερη πεζοπορία κατά μήκος ολόκληρου του μονοπατιού των Ίνκας! Είναι από τις αγαπημένες περιπετειώδεις ταξιδιωτικές εμπειρίες και η θέα είναι συγκινητικά εντυπωσιακή.

Καταδύσεις στο Εθνικό Πάρκο Thingvellir – Ισλανδία

Άλλη μία ταξιδιωτική εμπειρία που αξίζει να ζήσεις το 2024, είναι ένα ταξίδι στην Ισλανδία, must προορισμός για περιπετειώδεις δραστηριότητες. Εκεί, θα έχεις την ευκαιρία να κάνεις καταδύσεις στο Εθνικό Πάρκο Thingvellir, κατά μήκος της διαδρομής Golden Circle της χώρας, όπου δύο τεκτονικές πλάκες απομακρύνονται αργά με ρυθμό περίπου δύο εκατοστών ανά έτος. Το φαινόμενο αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη ρωγμή Silfra, μια εκπληκτική ρηξιγενή κοιλάδα, όπου οι ταξιδιώτες κάνουν ψαροντούφεκο ή βουτούν σε πεντακάθαρα – και πολύ κρύα – νερά. Φεύγοντας από εκεί, θα έχεις μία αναμνηστική υποβρύχια φωτογραφία που θα σε δείχνει να αγγίζεις δύο ηπείρους ταυτόχρονα!

