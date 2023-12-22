Κάλεσμα στους χρήστες του διαδικτύου, να γνωρίσουν τον απόλυτο χριστουγεννιάτικο προορισμό και να περάσουν τις μέρες των γιορτών στη Θεσσαλονίκη, σε μια πόλη που χορεύει από το πρωί ως το βράδυ απευθύνει με τη νέα του (εορταστική) καμπάνια ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης.

Οι στολισμένες πλατείες της , τα φωτισμένα καραβάκια του Θερμαϊκού, οι χριστουγεννιάτικες λιχουδιές, τα υπαίθρια γλέντια, οι παρέες που ενώνονται και το εγκάρδιο χαμόγελο των ντόπιων δημιουργούν ένα ελκυστικό μείγμα μιας πόλης, που σφύζει από ζωή κέφι και χαρούμενα πρόσωπα. Αυτό που επιζητούν όλοι στην περίοδο των γιορτών.

Σύμφωνα με τον ΟΤΘ, το κεντρικό βίντεο της καμπάνιας που προβάλλεται σε 10 χώρες, έχει ήδη μεγάλη απήχηση.Μεταξύ αυτών, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ολλανδία, Πολωνία.

Οι εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες του διαδικτύου που το έχουν παρακολουθήσει έχουν λάβει το μήνυμα πως η Θεσσαλονίκη είναι η ιδανική επιλογή για όλους όσους επιθυμούν να επισκεφτούν έναν χριστουγεννιάτικο city break προορισμό.

Η Θεσσαλονίκη είναι η πόλη που χτίζεις αναμνήσεις σημειώνει στην πρόσκλησή του ο Οργανισμός. Γεμίζεις συναισθήματα που θα τα θυμάσαι σ’ όλη σου τη ζωή. Είναι η «Χριστουγεννιάτικη ιστορία» που θα διηγείσαι για χρόνια…»

Πηγή: skai.gr

