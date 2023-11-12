Το ρέμα Ορλιά διασχίζει την πλαγιά του Ολύμπου και σχηματίζει καταρράκτες και φυσικές πισίνες, δημιουργώντας ένα παραμυθένιο σκηνικό, ιδανικό για μία αξέχαστη βόλτα στο μυθικό βουνό.



Η πρόσβαση σε δύο από αυτούς τους καταρράκτες είναι πολύ εύκολη καθώς μπορείτε να φτάσετε αρκετά κοντά με αυτοκίνητο από το χωριό Δίον. Από εκεί η σήμανση που υπάρχει κατά μήκος του δρόμου θα σας βοηθήσει ώστε να μη χαθείτε.

Αρχικά θα πρέπει να κατευθυνθείτε προς το καταφύγιο της Κορομηλιάς και το εκκλησάκι του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης όπου και θα αφήσετε το όχημά σας. Στη συνέχεια ένα σύντομο μονοπάτι οδηγεί στο πρώτο καταρράκτη, ο οποίος δημιουργεί μια μικρή πισίνα.

Λίγο πριν φτάσετε στο καταρράκτη αυτό, υπάρχει ένας βράχος στη δεξιά πλευρά και από εκεί ξεκινάει ένα άλλο μονοπάτι που οδηγεί με τη σειρά του στο μεγάλο καταρράκτη. Αυτός βρίσκεται πιο χαμηλά από τον πρώτο και η απόσταση που τους χωρίζει είναι περίπου 3 λεπτά με τα πόδια.

Ο καταρράκτης αυτός είναι πιο ψηλός και πιο επιβλητικός και δημιουργεί επίσης μια φυσική λίμνη, μεγαλύτερη από την πρώτη και με μεγαλύτερο βάθος.

Το νερό είναι παγωμένο αλλά η εμπειρία να βουτήξετε στα κρυστάλλινα νερό είναι μοναδική και σίγουρα θα σας μείνει αξέχαστη....

Πηγή: skai.gr

