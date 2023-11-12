Θέλετε χειμερινά σπορ; Έχετε. Θέλετε βόλτες μέσα σε εκπληκτική φύση; Έχετε. Θέλετε επισκέψεις σε εντυπωσιακά κάστρα; Εχετε. Αρκεί να ταξιδέψετε όχι στην Αυστρία, όπως ίσως σκεφτήκατε, αλλά στο «Διαμάντι των Καρπαθίων», την εκπληκτική Σινάια της Ρουμανίας.

Αν και δεν είναι «διάσημος» τουριστικός προορισμός , η άγνωστη στους πολλούς Σινάια είναι μία εκπληκτική πόλη, με μεγάλη ιστορία και απίστευτη ομορφιά, χτισμένη σε ένα γραφικό σημείο στα Καρπάθια, σε ένα μεσαιωνικό μονοπάτι που συνδέει την Τρανσυλβανία και τη Βλαχία.

Η πόλη είναι χτισμένη μέσα στην κοιλάδα Πραχόβα

Πρόκειται για ένα ορεινό θέρετρο στην κομητεία Prahova της Ρουμανίας και πήρε το όνομά της από τη Μονή Σινάια του 1695, γύρω από την οποία χτίστηκε. Το μοναστήρι, με τη σειρά του, πήρε το όνομά του από το Βιβλικό Όρος Σινά.

Η Μονή Σινάια

Η Σινάια δεν ονομάζεται «Διαμάντι των Καρπαθίων» τυχαία - κάποτε μάλιστα αποτελούσε έναν από τους αγαπημένους προορισμούς της υψηλής κοινωνίας της Ρουμανίας καθώς εκεί έχτισε το θερινό του ανάκτορο «παλάτι Πέλες» ο βασιλιάς Κάρολος Α΄ το 1883

Το Κάστρο Πέλες θεωρείται το πιο συναρπαστικό κάστρο της Τρανσυλβανίας – ανώτερο και από το κάστρο Bran (κάστρο του Δράκουλα) σύμφωνα με τους ντόπιους – και ένα από τα ομορφότερα της Ευρώπης. Μάλιστα, ήταν το πρώτο Ευρωπαϊκό κάστρο φωτισμένο εξ' ολοκλήρου από ηλεκτρικό ρεύμα!

Το εντυπωσιακό κάστρο Πέλες

Κοντά στο Κάστρο Πέλες βρίσκεται το μικρότερο,αλλά εξίσου μαγευτικό, κάστρο Pelişor (Πελισόρ) σε στυλ Αρ Νουβό.

Το κάστρο Πελισόρ

Επίσης, πολύ κοντά στο παλάτι βρίσκεται και η Μονή Σινάια του 1695, το φημισμένο Μοναστήρι του Καντακουζηνού.

Ωρα για σκι!

Η Σινάια είναι χτισμένη σε υψόμετρο 800 μέτρων στους πρόποδες των Ορέων Bucegi και το χιονοδρομικό της κέντρο προσελκύει κάθε χρόνο πλήθος τουριστών.

Το χιονοδρομικό κέντρο της Σινάια

Είναι ένα πλήρως εξοπλισμένο χιονοδρομικό κέντρο που με τις ενδιαφέρουσες πίστες του έχει εξελιχθεί σε δημοφιλή προορισμό τα τελευταία χρόνια.

Διαμονή και βόλτα στην πόλη

Περπατώντας στην «απλωμένη» Σινάια, ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει το καζίνο Sinaia (φωτογραφία), τον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης και να κάνει μία βόλτα στον λόφο Franz Joseph, με θέα όλη την κοιλάδα Πραχόβα.

Το καζίνο της πόλης, χτισμένο από τον Κάρολο Α

Οι προτάσεις για διαμονή απευθύνονται σε όλα τα βαλάντια (η Ρουμανία είναι έτσι κιαλλιώς οικονομικός προορισμό). Μπορείτε να βρείτε πολύ φτηνό δωμάτιο σε έναν γραφικό ξενώνα, μέχρι πολυτελή σουίτα σε ένα από τα «χλιδάτα» ξενοδοχεία της πόλης, όπως το Alexandrion Experience με το «ελληνοπρεπές» όνομα, εμπνευσμένο από τον Μέγα Αλέξανδρο.

Πεζοπορία στα καταπράσινα μονοπότια των Καρπαθίων, γύρω από την πόλη της Σινάια

Πηγή: skai.gr

