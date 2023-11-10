Γοητεύει η Αστυπάλαια τα τηλεοπτικά μέσα της Βραζιλίας με τις φυσικές ομορφιές της το τελευταίο διάστημα.

Ο τηλεοπτικός σταθμός Rede Mais Familia, που μεταδίδεται σε 90 εκατομμύρια νοικοκυριά σε πάνω από 90 πόλεις της Βραζιλίας, αναδεικνύει την «πεταλούδα του Αιγαίου» προβάλλοντας τις εξωτικές της παραλίες, τα γραφικά χωριά, τους εντυπωσιακούς μύλους στη Χώρα αλλά και τις περιβαλλοντικές καινοτομίες που στόχο έχουν να καταστήσουν την Αστυπάλαια τον πρώτο «έξυπνο» και αειφόρο νησιωτικό προορισμό της Μεσογείου.

Τα γυρίσματα της εκπομπής πραγματοποιήθηκαν μέσα στο καλοκαίρι με πρωτοβουλία του δήμου.

«Τα τελευταία χρόνια η Αστυπάλαια έχει γίνει πόλος έλξης για ταξιδιώτες με περιβαλλοντικές ευαισθησίες και ειδικά ενδιαφέροντα τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Οι ακτοπλοϊκές αφίξεις μέχρι τα τέλη Αυγούστου "έσπασαν" το φράγμα του 2022 διαμορφώνοντας μια νέα πολύ αξιόλογη απόδοση. Επίσης για το διάστημα μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου οι αεροπορικές αφίξεις ήταν σημαντικά αυξημένες κατά 21% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Η Ευρώπη δεν είναι πλέον η μοναδική "δεξαμενή" τουριστών, καθώς το νησί μας επισκέπτονται πλέον και τουρίστες από πιο μακρινές αγορές, όπως από χώρες της Αμερικής. Στην ενίσχυση της εξωστρέφειας έχει συμβάλλει και το κάλεσμά μας για διακοπές σε έναν πρότυπο προορισμό γεμάτο ιστορία, παραδόσεις, φυσικό κάλλος και γαστρονομία που προάγει την αυθεντικότητα, σέβεται το περιβάλλον και ανθίσταται της μαζικότητας», δήλωσε ο δήμαρχος του νησιού, Νίκος Κομηνέας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.