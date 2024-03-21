H Ελλάδα εδραιώνεται στην κορυφή της τουριστικής ζήτησης στην Αυστρία για το προσεχές καλοκαίρι με διψήφια αύξηση προκρατήσεων και πρόσθετα αεροπορικά δρομολόγια προς νέους ελληνικούς προορισμούς. Αυτό διαπιστώθηκε στην διεθνή τουριστική έκθεση Ferien 2024, που πραγματοποιήθηκε στην Βιέννη 14 έως 17 Μαρτίου. Αθρόα ήταν η προέλευση του κοινού στο περίπτερο του ΕΟΤ που συμμετείχε και εφέτος στην Έκθεση με διευρυμένη συμμετοχή.

Οι συνεκθέτες στο ελληνικό περίπτερο από τις Περιφέρειες Κεντρικής Ελλάδος, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου, τους Δήμους Βόλου-Πηλίου και Σκιάθου, την Κάρπαθο, τον Οργανισμό Τουρισμού Χαλκιδικής, τους ξενοδοχειακούς ομίλους Louis και Zeus και την Πανελλήνια Ένωση Camping, είχαν την ευκαιρία κατά την πρώτη ημέρα να πραγματοποιήσουν B2B συναντήσεις με τους επαγγελματίες του κλάδου.

H Ελλάδα κορυφαίος προορισμός για το προσεχές καλοκαίρι

Σύμφωνα με την έρευνα της TUI (αποκλειστικός εταίρος στη Ferien) αλλά και με τα αποτελέσματα των κρατήσεων που πραγματοποιήθηκαν στην Έκθεση, η Ελλάδα παραμένει με διαφορά ο δημοφιλέστερος προορισμός των Αυστριακών.

Οι κυριότεροι προορισμοί: Κρήτη, Ρόδος, Κως, Κάρπαθος, Κέρκυρα, Χαλκιδική.

Οι κρατήσεις στην TUI, παρουσιάζουν διψήφια αύξηση για το μεγαλύτερο μέρος των προορισμών (Gottfried Math CEO TUI Austria).

Η εξαιρετική πορεία των κρατήσεων κατέγραψε διψήφια αύξηση για ορισμένους προορισμούς καλύπτοντας μάλιστα ήδη το 70% του δυναμικού τους για το 2024. Αυτό επισημάνθηκε κατά τις κατ΄ ιδίαν συναντήσεις που είχαν τα στελέχη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Αυστρίας με τους διευθυντές της TUI, Dertour (δεύτερος μεγαλύτερος διοργανωτής ταξιδίων), Springer Reisen και Ideal Tours.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντική εμφανίζεται η πορεία των κρατήσεων αεροπορικών εισιτηρίων στον μεγαλύτερο αερομεταφορέα της χώρας, Austrian Airlines, ο οποίος ξεκινά ήδη από 26 Μαρτίου απευθείας συνδέσεις με 21 ελληνικούς προορισμούς: Αθήνα, Θεσσαλονίκη/Χαλκιδική,Καβάλα, Βόλος, Σκιάθος, Σκύρος, Πρέβεζα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, 'Αραξος, Καλαμάτα, Ρόδος, Κως, Κάρπαθος, Σάμος, Λήμνος, Μύκονος, Σαντορίνη, Ηράκλειο, Χανιά. Τα αεροπορικά δρομολόγια για Αθήνα παρουσιάζουν αύξηση +20% ενώ για Μύκονο θα πραγματοποιούνται 4 πτήσεις την εβδομάδα.

Νέοι προορισμοί

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η θετική απήχηση νέων προορισμών όπως της Σκύρου, της Λήμνου αλλά και της Θεσσαλίας με εβδομαδιαία πτήση από Βιέννη προς Βόλο (Austrian Airlines). Από πλευράς προορισμών, μεγάλη σημασία για την Υπηρεσία του ΕΟΤ Αυστρίας αποτελεί η διατήρηση και η εδραίωση της γραμμής Βιέννη - Βόλος αλλά και το άνοιγμα νέων γραμμών προς Λέσβο και Χίο.

Τέλος θετική η πορεία και στα νέα πτητικά προγράμματα προς Λέσβο (από Innsbruck), στις νέες γραμμές Innsbruck-Κάρπαθος, Linz-Σκιάθος ενώ ανοδική πορεία στη ζήτηση εμφανίζει η Ήπειρος, η οποία εδραιώνεται στην αυστριακή αγορά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.