Να μοιραστούν με τους Έλληνες, αλλά και τους ξένους επισκέπτες στη χώρα μας, τα τοπία που δημιουργούν κάθε χρόνο οι ανθισμένες κερασιές και τα οποία δεν έχουν σταματήσει ποτέ να τους συναρπάζουν, αποφάσισαν οι παραγωγοί της Πιερίας, σε συμμαχία με τον Πιερικό Οργανισμό Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (ΠΟΤΑΠ) και ακολουθώντας το πρότυπο που εφαρμόζει ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού με την επωνυμία "Ανθισμένες Διαδρομές" του Λευκάδιου Χερν.

Δεν είναι άλλωστε, τυχαίο, το γεγονός ότι ο σπουδαίος δοκιμιογράφος Μενέλεαος Λουντέμης εμπνεύστηκε από το προαναφερόμενο φαινόμενο και έγραψε το μυθιστόρημά του «Οι κερασιές θα ανθίσουν και φέτος».

Αρκετά μακρύτερα, στην Ιαπωνία, από τον όγδοο αιώνα κιόλας ξεκίνησε η δημιουργία της τάσης «hanami», που κυριολεκτικά σημαίνει «κοιτάζω τα λουλούδια» και προσελκύει κάθε χρόνο την άνοιξη εκατομμύρια επισκέπτες που κυνηγούν την... αυθεντική μαγεία της φύσης.

Είναι η μεταμόρφωση εκείνων των γυμνών δέντρων σε ροζ ευωδιαστά σύννεφα, καθώς τα λουλούδια των κερασιών ανθίζουν και πιστοποιούν την αναγέννηση που φέρνει η άνοιξη και τα τοπία μετατρέπονται σε πραγματικά θεαματικά σκηνικά, που προσελκύουν μικρούς και μεγάλους για μια απολαυστική βόλτα, αναφέρουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ στελέχη του ΠΟΤΑΠ.

Οι κερασώνες στον Κολινδρό και τη Ράχη Πιερίας

Με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη και διάδοση του αγροτοτουρισμού στην Πιερία, ο Πιερικός Οργανισμός Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (Π.Ο.Τ.Α.Π.), «πατώντας» στο μονοπάτι των «Ανθισμένων Διαδρομών» του Λευκάδιου Χερν του ΕΟΤ, που αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση τουριστών, ώστε να τους κεντρίσει το ενδιαφέρον να επισκεφθούν τις περιοχές της Ελλάδας όπου υφίστανται ανθοφορίες φυτών, αποφάσισε το διήμερο από τις 13/4 να «ταξιδέψει» μέχρι και τα πέρατα του κόσμου, το φαινόμενο των ανθισμένων κερασιών στην περιφερειακή ενότητα της Πιερίας.

«Οι κερασιές είναι το πρώτο ανθισμένο δέντρο της άνοιξης, οι οποίες με το λευκό και ροζ χρώμα τους αφυπνίζουν και δημιουργούν έντονα μια στοχαστική διάθεση των ανθρώπινων συναισθημάτων», επισημαίνει σε σημερινή του ανακοίνωση ο ΠΟΤΑΠ και χαρακτηριστικά αναφέρει ότι σε πολλές χώρες του κόσμου οι κοινωνίες εξυφαίνουν το φαινόμενο αυτό με συνοδεία σειράς παραδόσεων. Ο ΠΟΤΑΠ, εντάσσει στις δράσεις του από φέτος την υλοποίηση του θεσμού των «Ανθισμένων Κερασιών της Πιερίας», μιας και ο νομός διαθέτει περιοχές με μοναδικής αξίας γευστικά κεράσια, όπως ο Κολινδρός και η Ράχη, οι οποίες κατακλύζουν με το προϊόν τους τις διεθνείς αγορές.

«Το τοπίο που αναδεικνύεται από την άνθιση των κερασιών δημιουργεί εκ των πραγμάτων μια μαγευτική διαίσθηση και δικαίως αποτελεί έμπνευση για καλλιτέχνες και ποιητές, ενώ οι αρωματικοί καρποί του ξεχωρίζουν γευστικά. Θεσμοθετούμε τους περιπάτους και σειρά προτάσεων πνευματικής δημιουργίας στις δύο κερασοφόρες περιοχές της Πιερίας (Κολινδρό και Ράχη), ως απόρροια του συμβολισμού της άνοιξης, της ομορφιάς και του νέου ξεκινήματος» τόνισε στην τηλεδιάσκεψη της οργανωτικής επιτροπής της πρώτης δράσης για τις ανθισμένες κερασιές της Πιερίας ο πρόεδρος του Π.Ο.Τ.Α.Π, Γιώργος Καραλής.

«Υλοποιώντας την κοινή απόφαση που λάβαμε κατά την πρόσφατη επίσκεψη στην Πιερία της προέδρου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, Άντζελας Γκερέκου, με αφορμή το πρόγραμμα "Ανθισμένες Διαδρομές", προχωρούμε στην πραγματοποίηση μιας ακόμα πρωτοβουλίας που θα αναδείξει τον φυσικό πλούτο του νομού μας, θα γνωστοποιήσει τις ομορφιές μας σε συνδυασμό με το πρωτογενές προϊόν του κερασιού και θα ενδυναμώσει την τοπική οικονομία μέσω των τουριστικών μας προτάσεων. Ένας περίπατος κάτω από τις ανθισμένες κερασιές αποτελεί ευκαιρία αποδοχής των απολαύσεων που απλόχερα μας χαρίζει η Πιερία, σε συνδυασμό με πνευματικές και δημιουργικές σκέψεις. Προχωράμε δυναμικά», ανέφερε από την πλευρά της η αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, Σοφία Μαυρίδου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

