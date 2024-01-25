Στο επίκεντρο διεθνών ΜΜΕ βρίσκεται η Κάρπαθος ενόψει της νέας σεζόν. Πρόσφατα η Evening Standard συμπεριέλαβε την Κάρπαθο ανάμεσα στους δέκα ιδανικούς προορισμούς της Ευρώπης που προσφέρονται για διακοπές κατά τη χαμηλή σεζόν.

Σύμφωνα με τη δημοφιλή βρετανική εφημερίδα η Κάρπαθος παρέχει τουριστικές υπηρεσίες χωρίς παράλογα κόστη και προσφέρει μια αυθεντική ματιά στον τρόπο ζωής που διατηρείται στα ελληνικά νησιά.

Στο ίδιο μήκος κύματος εκπέμπει και ο Guardian που συμπεριέλαβε την Σαρία στις 24 πιο συναρπαστικές εμπειρίες για παραθερισμό σε ονειρικές παραλίες και αναγνωρίζει την Κάρπαθο ως ένα από τα πιο καλά διατηρημένα μυστικά μέρη στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με το διεθνές μέσο, οι διακοπές στο δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Δωδεκανήσων επιφυλάσσουν ευχάριστες εκπλήξεις μέσα από τα γραφικά χωριά, τη ξεχωριστή γαστρονομία, τις μοναδικές παραδόσεις και τη Σαρία που άλλοτε αποτελούσε αγαπημένο λημέρι των πειρατών.

Επιπλέον, η ανοδική δυναμική του προορισμού στο εξωτερικό διαφαίνεται και από την πρόσφατη ένταξη της Καρπάθου στους δέκα δημοφιλέστερους ελληνικούς προορισμούς, που προέκυψαν έπειτα από ψηφοφορία στην ολλανδική ταξιδιωτική ιστοσελίδα Griekenland.net.

«Σκοπός μας είναι αξιοποιήσουμε ένα εύρος “εργαλείων” τουριστικής προβολής για να μεταφέρουμε τη μαγεία του προορισμού στους ταξιδιώτες που επιζητούν την ποιότητα και στους επαγγελματίες ή δημοσιογράφους που επιδιώκουν να αναδείξουν αυθεντικές εμπειρίες. Τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά την πανδημία, οι τάσεις αλλάζουν με αποτέλεσμα πλέον να μην είναι το ζητούμενο η τυποποίηση, αλλά η αναζήτηση προορισμών πέρα από τα τετριμμένα», επισήμανε ο αντιδήμαρχος Τουρισμού Δήμου Καρπάθου Τάσος Μηλιός.

