Το 1962, ο Τζέιμς Μποντ έκανε το ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη στην ταινία «Dr. No» θέτοντας το κινηματογραφικό πρότυπο του κοσμογυρισμένου πράκτορα 007.

Από το Λονδίνο μέχρι την Τζαμάικα και πιο πέρα, οι περιπέτειες του Μποντ έχουν εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο, μεταφέροντας τους θεατές σε πάνω από εκατό τοποθεσίες της πραγματικής ζωής τις τελευταίες έξι δεκαετίες.

Το βιβλίο «James Bond Destinations» του Ντάνιελ Πέμπρι προσφέρει στους αναγνώστες τη δυνατότητα να εξερευνήσουν τα εμβληματικά μέρη που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στα ταξίδια του Μποντ.

Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει εμπιστευτικές πληροφορίες και αξέχαστες σκηνές, όπως την ανάδυση της Ούρσουλα Άντρες από τα νερά της Τζαμάικας, η καταδίωξη του Ντάνιελ Κρεγκ με αυτοκίνητο υψηλής ταχύτητας στη Ρώμη και η επική αναμέτρηση του Ρότζερ Μουρ σε ένα τελεφερίκ στο όρος Σούγκαρλοφ στο Ρίο.

Εν μέρει ταξίδι ψυχαγωγίας, εν μέρει ταξιδιωτικό βιβλίο, το «James Bond Destinations» μεταφέρει τους αναγνώστες με ζωντανές, εντυπωσιακές εικόνες στο Λονδίνο, στη Βενετία, στο Μονακό, στη Σαρδηνία, στην Ταϊλάνδη, στους καταρράκτες Ιγκουασού στην Αργεντινή, στην Ουνταϊπούρ στην Ινδία, στην Κέρκυρα, στην Ελλάδα.

«Στις αρχές έως τα μέσα της δεκαετίας του 1960, όταν τα διεθνή ταξίδια ήταν κάτι σπάνιο, οι ταινίες του Μποντ μαγνήτιζαν το κοινό, πυροδοτώντας όνειρα για λαμπερές διακοπές και εδραιώνοντας το franchise ως αξιόπιστο οδηγό περιπέτειας. Η Μπάρμπαρα Μπρόκολι κόρη του αρχικού παραγωγού Bond, θυμάται πώς ο πατέρας της είχε στόχο να μεταφέρει ανθρώπους σε μαγικές περιπέτειες.

Καθώς τα ταξίδια έγιναν πιο προσιτά, η εμπειρία του Μποντ εξελίχθηκε για να παραμείνει πρωτοποριακή. Παραγωγοί όπως ο Μάικλ Τζ. Γουίλσον βρήκαν νέες τοποθεσίες που δεν είχαν παρουσιαστεί ποτέ ή μεταμόρφωσαν γνωστά μέρη σε εντυπωσιακά σκηνικά, διασφαλίζοντας ότι κάθε ταινία με τον Τζέιμς Μποντ θα συνεχίσει να προσφέρει τη συγκίνηση της εξερεύνησης. Για παράδειγμα, οι δρόμοι της Ρώμης στην ταινία «Spectre» απαιτούσαν σχολαστικό αποκλεισμό και το Μεγάλο Κανάλι της Βενετίας έκλεισε για πρώτη φορά μετά από αιώνες για το «Casino Royale» επιτρέποντας στον Ντάνιελ Κρεγκ ως Τζέιμς Μποντ να πλεύσει ανεμπόδιστα» αναφέρεται στην περιγραφή του βιβλίου.

Στην εισαγωγή του βιβλίου, ο συγγραφέας τονίζει: «Οι τοποθεσίες δεν είναι μόνο όμορφες και λαμπερές. Είναι μέρη που προσφέρονται για φαντασιώσεις - εκείνα που κι εμείς λαχταρούμε να εξερευνήσουμε, ενώ γνωρίζουμε ότι δεν μπορούμε ποτέ να το κάνουμε όπως ο 007. Ο Μποντ ταξιδεύει σε μυστικές επιχειρήσεις με ιλιγγιωδώς υψηλό ρίσκο. Πρέπει να νικήσει τους εχθρούς, ενώ σώζει τον κόσμο και, ιδανικά, να μην θέσει σε κίνδυνο τα κοστούμια του Savile Row».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

