Όποιος ισχυριστεί ότι δεν έχει πάρει ποτέ, τίποτα φεύγοντας από το δωμάτιο του ξενοδοχείου ως «σουβενίρ», κατά 99% θα πει ψέματα.

Κάθε χρόνο, τα ξενοδοχεία σε όλο τον πλανήτη, κυρίως τα 4αστερα και τα 5αστερα, μετρούν υλικές απώλειες, που συνήθως προϋπολογίζουν.

Πετσέτες και μπουρνούζια είναι τα συνηθέστερα «κλοπιμαία» αλλά υπάρχουν πολλοί που όταν αποφασίζουν να πάρουν κάποια «αναμνηστικά» από το δωμάτιο, στοχεύουν σε κάτι … μεγαλύτερο.

Σύμφωνα με τον διεθνή ιστότοπο αξιολόγησης πολυτελών ξενοδοχείων σε Ευρώπη και Ασία, Wellness Heaven, το 2023 τα αντικείμενα που έκλεψαν περισσότερο από τα ξενοδοχεία οι πελάτες είναι πετσέτες (79,2%), μπουρνούζια (66,4%), κρεμάστρες (49,8%), στυλό (41,8%) και καλλυντικά (36,5%).

Υπήρχαν βέβαια και οι πιο... τολμηροί που, μεταξύ άλλων αντικειμένων, πήραν μαζί τους από έργα τέχνης, τάμπλετ και στρώματα, μέχρι τηλεοράσεις.

Από τα πιο περίεργα ευρήματα της λίστας είναι ένα πιάνο με ουρά που εκλάπη από το λόμπι ξενοδοχείου της Ιταλίας αλλά και το κάθισμα τουαλέτας από κατάλυμα στο Βερολίνο.

Επίσης, σε ξενοδοχείο στη Γαλλία, ένας επισκέπτης συνελήφθη να προσπαθεί να κλέψει το κεφάλι ενός αγριογούρουνου! Αρφότερα, αφού του άρσεσε τόσο πολύ, οι φίλοι του αγόρασαν το πολύτιμο κομμάτι από το ξενοδοχείο και του το έδωσαν ως γαμήλιο δώρο!

