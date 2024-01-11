Το Πήλιο έτσι κι αλλιώς είναι μαγευτικό, κάθε εποχή του χρόνου. Τον χειμώνα όμως, τα πετρόχτιστα χωριά με τα ανάμενα τζάκια και τα χιονισμένα δάση του είναι παραμυθένια.

Αυτό το Σαββατοκύριακο είναι μία ιδανική ευκαιρία για μια εκδρομή στο χιονισμένο Πήλιο καθώς η χιονόπτωση των τελευταίων ημερών έντυσε στα λευκά το βουνό των Κενταύρων.

Μάλιστα, μετά και την τελευταία χιονόπτωση που συγκέντρωσε πολύ χιόνι σε όλες τις πίστες αλλά και τις προβλέψεις για ακόμα περισσότερο χιόνι μέσα στο Σαββατοκύριακό, από σήμερα ανοίγει σε πλήρη λειτουργία το Χιονοδρομικό Κέντρο του Πηλίου στις Αγριόλευκες.

Tο Χιονοδρομικό Κέντρο απέχει 2χλμ. από τον οικισμό των Χανίων Πηλίου, 8 χλμ. από τον οικισμό του Αγ. Λαυρεντίου και 27 χλμ. από το Βόλο.

Βρίσκεται σε υψόμετρο 1471 μ., υψόμετρο το οποίο είναι εκπληκτικά χαμηλό για χιονοδρομικό κέντρο και έχει 5 πίστες συνολικού μήκους 15χλμ: 4 κύριες πίστες για σκι καταβάσεων εγκεκριμένες από τη Διεθνή Ομοσπονδία Χιονοδρομίας (FIS) 1 πίστα δρόμου αντοχής (Lang-Lauf), μήκους 5 χλμ., μοναδική για το φυσικό της περιβάλλον καθώς η κατάβαση γίνεται ανάμεσα σε οξιές, αγριόλευκες, καστανιές και θέα στο Αιγαίο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της "Κενταύρων Όρος" που διαχειρίζεται το χιονοδρομικό κέντρο «ανοίγουμε από την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου και λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετική ποσοτικά και ποιοτικά κατάσταση του χιονιού, η λειτουργία των εγκαταστάσεων, που είναι πιστοποιημένα ασφαλής και με τη παρουσία ιατρού και ασθενοφόρου και του αναγκαίου προσωπικού, διασφαλίζουν άριστες συνθήκες χιονοδρομίας και αναψυχής για τους επισκέπτες».

Επίσης, οι δρόμοι που οδηγούν προς το Χιονοδρομικό Κέντρο, όπως και τα τρία πάρκινγκ, είναι ανοιχτοί και καθαροί από χιόνι.

Ετοιμάστε βαλίτσες.



Πηγή: skai.gr

