Ευνοϊκές προδιαγράφονται οι προοπτικές για την τουριστική κίνηση και το 2024 στην Πάρο

Ευνοϊκές προδιαγράφονται για την Πάρο οι προοπτικές για την τουριστική κίνηση και το 2024, σύμφωνα με όσα αναφέρουν αξιόπιστες έρευνες, όπως αυτή της Big 7 Media.

Η Βig 7 Media έχει στόχο να παρέχει συστάσεις στους πιθανούς ταξιδιώτες, ιδέες και έμπνευση για διακοπές, αλλά και τις πιο καυτές ταξιδιωτικές τάσεις. Μια ομάδα έμπειρων ταξιδιωτικών συγγραφέων μοιράζονται τις δικές τους εμπειρίες για προορισμούς από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Η συγκεκριμένη έρευνα αποκάλυψε τα καλύτερα μέρη που αξίζει να επισκεφτεί κανείς το 2024 και η Πάρος συμπεριλαμβάνεται στα ευρήματά της. Το κυκλαδίτικο νησί συγκαταλέγεται στους καλύτερους προσιτούς δημοφιλείς προορισμούς για την αποφυγή του υπερτουρισμού. Όπως αναφέρει η μελέτη, «καλύτερη εποχή για να επισκεφθεί κανείς το νησί είναι ο Μάιος έως τον Ιούνιο και ο Σεπτέμβριος μέχρι τον Οκτώβριο. Οι θερμοκρασίες είναι ακόμα υψηλές, αλλά όχι πολύ υψηλές, και υπάρχουν λιγότεροι τουρίστες».

Η έρευνα μεταξύ των συγγραφέων και των travel bloggers αναφέρει επίσης ότι «το 2023, είδαμε μια άνοδο των βιώσιμων ταξιδιών, των ταξιδιών σε πολλές χώρες, των ταξιδιών ευεξίας και της απλής εμπειρίας ταξιδιών με τρόπο που δεν είχαμε πριν από την πανδημία. Για το 2024, βλέπουμε προορισμούς περιπέτειας και εξερεύνησης, αλλά και προορισμούς που δεν θεωρούνταν πάντα τόσο δημοφιλείς».

Μόλις πρόσφατα η Πάρος ψηφίσθηκε ως Best Luxury Destination στα Greek Travel Awards 2023 στο πλαίσιο του Sustainability Marathon που διοργάνωσε ο ΕΟΤ και στον οποίο παρουσιάστηκαν τα project βιωσιμότητας προορισμών. Υπενθυμίζεται ότι το κυκλαδίτικο νησί έχει ενταχθεί στην πλατφόρμα SustainableGreece.co.uk, έπειτα από μέριμνα του Γραφείου ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας σε συνεργασία με την εταιρία συμβούλων του δήμου. Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η προβολή των πρωτοβουλιών για την βιωσιμότητα των ελληνικών προορισμών και την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη στο βρετανικό κοινό, αλλά και στη διεθνή τουριστική αγορά.

Στην πρώτη του δήλωση ο νέος αντιδήμαρχος Τουρισμού Θοδωρής Μπιζάς ανέφερε: «Εργαζόμαστε ήδη για τη διασφάλιση ακόμα καλύτερων προοπτικών για την Πάρο, με γνώμονα τη βιωσιμότητα, την αειφορία και την προστασία της φυσιογνωμίας του νησιού στο πλαίσιο μιας ορθολογικής τουριστικής ανάπτυξης με έμφαση στις εναλλακτικές μορφές για να διασφαλίσουμε την ακόμα μεγαλύτερη επέκταση της τουριστικής περιόδου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.