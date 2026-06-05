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Αμερικανική επιχείρηση κατά του δεξαμενόπλοιου Davina στον Ινδικό Ωκεανό - Δείτε βίντεο

Το δεξαμενόπλοιο Davina πλέει χωρίς σημαία και τελεί υπό κυρώσεις, ανακοίνωσε η Διοίκηση Ινδο-Ειρηνικού (INDOPACOM) των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων

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ΗΠΑ-δεξαμενόπλοιο

Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας επιχείρηση αναχαίτισης του δεξαμενόπλοιου Davina, το οποίο πλέει χωρίς σημαία και τελεί υπό κυρώσεις, στον Ινδικό Ωκεανό, ανακοίνωσε την Παρασκευή η Διοίκηση Ινδο-Ειρηνικού (INDOPACOM) των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Η Ουάσιγκτον έχει επιβάλει αποκλεισμό στο θαλάσσιο εμπόριο του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη έχει ανοίξει πυρ κατά πλοίων προκειμένου να αποτρέψει τη διέλευσή τους από  το Στενό του Ορμούζ, τη στρατηγική θαλάσσια οδό στην είσοδο του Περσικού Κόλπου.

Τους τελευταίους μήνες, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αναχαιτίσει πολλά εμπορικά πλοία και πετρελαιοφόρα στον Ινδικό Ωκεανό.

«Θα συνεχίσουμε την επιβολή της ναυτικής νομοθεσίας σε παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου να διαταράξουμε παράνομα δίκτυα και να αναχαιτίζουμε πλοία που παρέχουν υλική υποστήριξη στο Ιράν, όπου κι αν δραστηριοποιούνται», ανέφερε η Διοίκηση Ινδο-Ειρηνικού σε ανάρτησή της στο X.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Κρίση στη Μέση Ανατολή Ιράν δεξαμενόπλοιο
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