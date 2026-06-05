Αμερικανική επιχείρηση κατά του δεξαμενόπλοιου Davina στον Ινδικό Ωκεανό - Δείτε βίντεο

Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας επιχείρηση αναχαίτισης του δεξαμενόπλοιου Davina, το οποίο πλέει χωρίς σημαία και τελεί υπό κυρώσεις, στον Ινδικό Ωκεανό, ανακοίνωσε την Παρασκευή η Διοίκηση Ινδο-Ειρηνικού (INDOPACOM) των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Overnight, U.S. forces carried out a maritime interdiction and right-of-visit boarding of the sanctioned stateless vessel MT DAVINA located in the Indian Ocean within the INDOPACOM area of responsibility.



We will continue global maritime enforcement to disrupt illicit networks… pic.twitter.com/7sNPNx0doN June 5, 2026

Η Ουάσιγκτον έχει επιβάλει αποκλεισμό στο θαλάσσιο εμπόριο του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη έχει ανοίξει πυρ κατά πλοίων προκειμένου να αποτρέψει τη διέλευσή τους από το Στενό του Ορμούζ, τη στρατηγική θαλάσσια οδό στην είσοδο του Περσικού Κόλπου.

Τους τελευταίους μήνες, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αναχαιτίσει πολλά εμπορικά πλοία και πετρελαιοφόρα στον Ινδικό Ωκεανό.

Overnight, U.S. forces carried out a maritime interdiction and right-of-visit boarding of the sanctioned stateless vessel MT DAVINA located in the Indian Ocean within the INDOPACOM area of responsibility.



We will continue global maritime enforcement to disrupt illicit networks… pic.twitter.com/7sNPNx0doN — U.S. Indo-Pacific Command (@INDOPACOM) June 5, 2026

«Θα συνεχίσουμε την επιβολή της ναυτικής νομοθεσίας σε παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου να διαταράξουμε παράνομα δίκτυα και να αναχαιτίζουμε πλοία που παρέχουν υλική υποστήριξη στο Ιράν, όπου κι αν δραστηριοποιούνται», ανέφερε η Διοίκηση Ινδο-Ειρηνικού σε ανάρτησή της στο X.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.