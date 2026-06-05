Μια «τοπική κατάπαυση του πυρός», η οποία επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ, IAEA), τέθηκε σήμερα σε ισχύ στη γραμμή του μετώπου κοντά στον ουκρανικό πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια ώστε να επιτραπεί η επισκευή μιας σημαντικής γραμμής ηλεκτροδότησης, ανακοινώθηκε από τον ΔΟΑΕ.

Ο σταθμός της Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, είναι ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός παραγωγής ενέργειας στην Ευρώπη. Κατελήφθη από ρωσικές δυνάμεις λίγο μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής το Φεβρουάριο 2022.

Ο σταθμός έχει υποστεί επανειλημμένα ζημιές στη διάρκεια του πολέμου και εκφράζονται φόβοι για πυρηνικό ατύχημα. Ενώ οι αντιδραστήρες έχουν κλείσει προληπτικά, εξακολουθούν να χρειάζονται ενέργεια για να ψύχονται.

«Στο πλαίσιο εργασιών που θα διεξαχθούν υπό την εποπτεία ειδικών του ΔΟΑΕ, τεχνικοί και των δύο πλευρών θα αρχίσουν μέσα στις επόμενες ημέρες να επισκευάζουν ζημιές σχετιζόμενες με τον πόλεμο στη γραμμή ηλεκτροδότησης Ντνιπρόφσκα των 750 κιλοβόλτ (kV), έπειτα από εκτεταμένη αποναρκοθέτηση της περιοχής», ανέφερε ο ΔΟΑΕ σε ανάρτησή του στο X.

«Η γραμμή ηλεκτροδότησης των 750 kV αποσυνδέθηκε πριν από περισσότερο από δύο μήνες, αφήνοντας τον μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό παραγωγής ενέργειας της Ευρώπης να εξαρτάται πλήρως από μία και μόνο γραμμή 330 kV για τον ηλεκτρισμό που χρειάζεται για να ψύχει τους έξι αντιδραστήρες του που έχουν κλείσει. Τις τελευταίες εβδομάδες, ο πυρηνικός σταθμός παραγωγής ενέργειας της Ζαπορίζια έχει χάσει αρκετές φορές την πρόσβαση και σ' αυτή τη γραμμή ηλεκτροδότησης, κάτι που τον ανάγκασε να αρχίσει να λειτουργεί ως ύστατη λύση τις γεννήτριες ντίζελ που διαθέτει για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης».

Σύμφωνα με τον οργανισμό, αυτή είναι η έκτη προσωρινή κατάπαυση του πυρός την οποία έχει διαπραγματευθεί ο επικεφαλής του, ο Ραφαέλ Γκρόσι.

«Αυτή τη φορά, οι προετοιμασίες για τις επισκευές περιπλέκονται από το σημείο στο οποίο έχει υποστεί ζημιά η γραμμή ηλεκτροδότησης: στην κορυφή υψηλών πυλώνων κατά μήκος της γραμμής ελέγχου στον ποταμό Δνείπερο», ανέφερε ο ΔΟΑΕ.

Ο Γκρόσι δήλωσε πως η Μόσχα και το Κίεβο «συμμετείχαν εποικοδομητικά με τον ΔΟΑΕ σε εβδομάδες ευαίσθητων και περίπλοκων συνομιλιών, στη διάρκεια των οποίων και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να παύσουν το πυρ για χάρη της πυρηνικής ασφάλειας», ανακοίνωσε ο οργανισμός.

Πηγή: skai.gr

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