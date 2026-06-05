Πεσκόφ: Ο Πούτιν θα αξιολογήσει ο ίδιος την ανοικτή επιστολή του Ζελένσκι

«Ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, θα αξιολογήσει ο ίδιος την ανοικτή επιστολή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Αξίζει να αναμένουμε αυτή την αξιολόγηση», δήλωσε στο ρωσικό πρακτορείο TASS ο εκπρόσωπος Τύπου του Ρώσου ηγέτη, Ντμίτρι Πεσκόφ, απαντώντας σε αίτημα να σχολιάσει σχετικά.

«Δεν θα ήθελα να προτρέχω των εξελίξεων αυτή τη στιγμή. Σίγουρα το θέμα αυτό θα τεθεί, δεν είναι δυνατόν να μη συζητηθεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

«Ας περιμένουμε, πάντως, την αξιολόγηση του προέδρου», συνέστησε ο Πεσκόφ.

Πηγή: skai.gr

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