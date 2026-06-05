Τσίπρας: Θα παρουσιάσει ολοκληρωμένο πρόγραμμα της ΕΛΑΣ στη ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο

Ένα ολοκληρωμένο, κοστολογημένο κυβερνητικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ) θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τον Σεπτέμβριο, όπως είπαν σε συνάντηση με δημοσιογράφους ο Άρης Στυλιανού, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου «Αλέξης Τσίπρας», οι αναπληρωτές Εκπρόσωποι Τύπου της ΕΛ.Α.Σ, Νίκος Νυφούδης, Κώστας Καρπουχτσής, και οι Αντώνης Σαουλίδης, Μίλτος Τόσκας, Νίκος Μαραντζίδης.

Τόνισαν πως το επόμενο διάστημα θα υπάρξει μια πανελλαδική οργανωτική ανάπτυξη της ΕΛ.Α.Σ και ο στόχος είναι η υβριδική λειτουργία της μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας -στην οποία μέχρι τώρα έχουν εγγραφεί περισσότερα από 30.000 μέλη-, όπου θα έχουν τη δυνατότητα, να λένε τη γνώμη τους, να διαβουλεύονται και να ψηφίζουν για διάφορα ζητήματα.

Στο πλαίσιο αυτό θα λειτουργήσουν, σε πρώτη φάση, μια Εθνική Επιτροπή σε πανελλαδική κλίμακα, με Συντονιστικές Επιτροπές και Πολιτικά Γραφεία ανά εκλογική περιφέρεια.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, επισήμαναν ότι ο πρώτος στόχος της ΕΛ.Α.Σ, που ήταν η αναδιάταξη του πολιτικού χώρου, επιτεύχθηκε, εξέφρασαν την πεποίθηση ότι θα επιτευχθεί και η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού και δήλωσαν ότι η ΕΛ.Α.Σ δημιουργήθηκε όχι για να γίνει ξεκαθάρισμα στην αντιπολίτευση, αλλά να ξεκαθαριστεί τι θα γίνει με τη διακυβέρνηση του τόπου.

Πηγή: skai.gr

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