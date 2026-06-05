Αιματηρό επεισόδιο με τρεις τραυματίες σημειώθηκε το πρωί στη Ραφήνα, έπειτα από καυγά σε βενζινάδικο.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στις 11:45 στη συμβολή των λεωφόρων Φλέμινγκ και Δημοκρατίας. Όλα ξεκίνησαν όταν ένας 52χρονος, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, μετέβη σε βενζινάδικο στην περιοχή. Εκεί φέρεται να δημιουργήθηκε ένα επεισόδιο και ο υπάλληλος του πρατηρίου μαζί με έναν πελάτη, προσπάθησαν να απομακρύνουν τον 52χρονο από τον χώρο. Η κατάσταση όμως ξέφυγε γρήγορα από κάθε έλεγχο. Ο 52χρονος φέρεται να επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο στους δύο άνδρες, τραυματίζοντας τον υπάλληλο στο χέρι και το κεφάλι, καθώς και τον πελάτη στο χέρι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα τραύματα είναι επιφανειακά.

Αμέσως μετά την επίθεση, ο 52χρονος τράπηκε σε φυγή πεζός. Η συμπλοκή ωστόσο δεν σταμάτησε εκεί. Ο τραυματισμένος πελάτης, επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του και τον παρέσυρε με το όχημα, τραυματίζοντάς τον στο πόδι.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Ο υπάλληλος του πρατηρίου καυσίμων και ο πελάτης μεταφέρθηκαν στο κέντρο Υγείας της Ραφήνας, ενώ ο 52χρονος στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να συλληφθούν ο 52χρονος και ο πελάτης για επικίνδυνες σωματικές βλάβες.

Η αστυνομία διεξάγει προανάκριση για τα ακριβή αίτια του συμβάντος.

Πηγή: skai.gr

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