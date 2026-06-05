Την αποδοχή της πρότασης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι καταθέτει επισήμως την υποψηφιότητά του στη διάθεση των μελών της Πολιτικής Επιτροπής.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Κυρανάκης ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη που του έδειξε, κάνοντας λόγο για μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για την παράταξη.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ από την καρδιά μου στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την πρότασή του να αναλάβω τα καθήκοντα του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας σε αυτή την τόσο κρίσιμη στιγμή για την παράταξή μας. Την αποδέχομαι και καταθέτω επίσημα την υποψηφιότητά μου στη διάθεση των μελών της Πολιτικής Επιτροπής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Από τη μέρα που εντάχθηκα στη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ πριν από 21 χρόνια ως πρωτοετής φοιτητής μέχρι και σήμερα δεν ένιωσα ποτέ μεγαλύτερη τιμή στην πολιτική μου διαδρομή. Αντιλαμβάνομαι πλήρως την ευθύνη μου απέναντι στην ιστορία της παράταξης την οποία αγαπώ από μικρό παιδί, αλλά και απέναντι σε κάθε Νεοδημοκράτη σε όποια γενιά κι αν ανήκει», σημείωσε.

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα ενότητας και συστράτευσης, τονίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία θα συνεχίσει την πορεία της με οδηγό τις αξίες της και με επικεφαλής τον πρωθυπουργό.

«Ενωμένοι, με πίστη στις αξίες μας, με αισιοδοξία για το μέλλον της Πατρίδας μας, προχωράμε με το κεφάλι ψηλά. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην πρώτη γραμμή, τον Πρωθυπουργό που έφερε στην παράταξή μας τόσες μεγάλες εκλογικές νίκες», ανέφερε.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο κ. Κυρανάκης έθεσε ως στόχο τόσο τις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις όσο και την ιδεολογική κυριαρχία της παράταξης.

«Πάμε να κερδίσουμε τη μάχη των εκλογών αλλά κυρίως τη μάχη των ιδεών. Πάμε να κάνουμε την Ελλάδα πραγματικά ισχυρή και περήφανη», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

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