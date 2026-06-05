Πρέσβης των ΗΠΑ στην ΕΕ: Παρερμηνεύτηκαν οι δηλώσεις Τραμπ για τη Γροιλανδία - «Δεν πίνεις καπουτσίνο για τον αφρό»

Για παρερμηνεία των δηλώσεων που έκανε στην αρχή του ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), αναφορικά με τη Γροιλανδία, έκανε σήμερα λόγο ο πρέσβης των ΗΠΑ στην ΕΕ, Άντριου Πάζντερ, μιλώντας στο Φόρουμ Οικονομικής Ασφάλειας των Βρυξελλών.

Ο Πάζντερ δήλωσε συγκεκριμένα ότι πολλοί εξέλαβαν τις τοποθετήσεις του Τραμπ ως απειλή κατά της εδαφικής ακεραιότητας της Γροιλανδίας.«Δόθηκε η εντύπωση ότι απειλούσαμε την εδαφική ακεραιότητα της Γροιλανδίας, όμως ο πρόεδρος ποτέ δεν είπε ότι επρόκειτο να εισβάλουμε», είπε.

Κατά τη δεύτερη θητεία του, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα εκφράσει την επιθυμία να αποκτήσουν οι ΗΠΑ τον έλεγχο της Γροιλανδίας, χωρίς αρχικά να αποκλείει ακόμη και τη χρήση στρατιωτικής ισχύος, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τον Πάζντερ, οι δηλώσεις αυτές είχαν κυρίως στόχο να αναδείξουν τη στρατηγική σημασία του αρκτικού νησιού και δεν θα έπρεπε να εκληφθούν κυριολεκτικά.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη έγιναν μία ημέρα μετά την τοποθέτηση του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων δήλωσε ότι η Γροιλανδία αποτελεί μέρος της Δανίας -«προς το παρόν», όπως χαρακτηριστικά σημείωσε.

Τον Ιανουάριο, ο Τραμπ απέκλεισε τελικά το ενδεχόμενο στρατιωτικής εισβολής στη Γροιλανδία και προχώρησε σε συνομιλίες με τη Δανία για την ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στο νησί.

Ο Πάζντερ χρησιμοποίησε μάλιστα μια ιδιαίτερη παρομοίωση για να περιγράψει τις ευρωπαϊκές αντιδράσεις, συγκρίνοντάς τες με τον αφρό ενός καπουτσίνο.

«Όταν πίνεις έναν καπουτσίνο, τον επιλέγεις για τον καφέ και όχι για τον αφρό. Ας επικεντρωθούμε λοιπόν στον καφέ και όχι στον αφρό. Πολλά από όσα συζητήθηκαν είναι απλώς ο αφρός», ανέφερε.



Πηγή: skai.gr

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