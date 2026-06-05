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Ουκρανικό το θαλάσσιο drone που εξερράγη στο λιμάνι της Κωνστάντζα - Τι λέει το Κίεβο

Το ουκρανικό ναυτικό αναφέρει πως επικοινώνησε με τη ρουμανική πλευρά για να την προειδοποιήσει και να αποτραπούν απώλειες

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Ρουμανία

Ουκρανικό είναι το θαλάσσιο drone που εξερράγη στο λιμάνι της Κωνστάντζα, στη Ρουμανία, προκαλώντας μεγάλη έκρηξη και σημαίνοντας συναγερμό στη χώρα. 

Όπως ανακοίνωσε το ουκρανικό ναυτικό, το drone εκτελούσε αποστολή στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά έχασε τον έλεγχο λόγω ρωσικών ηλεκτρονικών παρεμβολών και παρασύρθηκε προς τις ρουμανικές ακτές.

Το ναυτικό αναφέρει επίσης πως επικοινώνησε με τη ρουμανική πλευρά για να την προειδοποιήσει και να αποτραπούν απώλειες.

Σύμφωνα με τον νομάρχη της Κωνστάντζα, Αντριάν Τεοντόρ Πικόιου η Ρουμανία ενημερώθηκε πως το θαλάσσιο drone αποτελούσε μέρος μίας ομάδας πέντε συνολικά drones. Κατά τον ίδιο, το ένα εξερράγη στο λιμάνι, άλλο ένα στην Ουκρανία ενώ είναι σε εξέλιξη έρευνα για τα υπόλοιπα τρία. Ο ιστότοπος Digi24 μετέδωσε πως τα 3 μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας εντοπίστηκαν και αυτά στις ρουμανικές ακτές.

Το λιμάνι εκκενώθηκε άμεσα και οι κάτοικοι κατά μήκος των ακτών της Ρουμανίας στη Μαύρη Θάλασσα έλαβαν προειδοποίηση να αναζητήσουν καταφύγιο. Δύο ελικόπτερα επιτηρούν την περιοχή για τον εντοπισμό τυχόν και άλλων drones, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Ράεντ Αραφάτ.

«Ξέρουμε τώρα ότι υπάρχει o κίνδυνος αυτοανάφλεξης, έχουμε ... εκκενώσει στην περίπτωση που υπάρχουν και άλλα drones», είπε ο Αραφάτ. «Δεν πανικοβαλλόμαστε, τα μέτρα είναι καθαρά προληπτικά», σημείωσε. 

Δείτε εικόνες και βίντεο από τη μεγάλη έκρηξη στην Κωνστάντζα:

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ρουμανία Ουκρανία Θαλάσσιο drone
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