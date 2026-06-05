Ουκρανικό είναι το θαλάσσιο drone που εξερράγη στο λιμάνι της Κωνστάντζα, στη Ρουμανία, προκαλώντας μεγάλη έκρηξη και σημαίνοντας συναγερμό στη χώρα.

Όπως ανακοίνωσε το ουκρανικό ναυτικό, το drone εκτελούσε αποστολή στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά έχασε τον έλεγχο λόγω ρωσικών ηλεκτρονικών παρεμβολών και παρασύρθηκε προς τις ρουμανικές ακτές.

Το ναυτικό αναφέρει επίσης πως επικοινώνησε με τη ρουμανική πλευρά για να την προειδοποιήσει και να αποτραπούν απώλειες.

Σύμφωνα με τον νομάρχη της Κωνστάντζα, Αντριάν Τεοντόρ Πικόιου η Ρουμανία ενημερώθηκε πως το θαλάσσιο drone αποτελούσε μέρος μίας ομάδας πέντε συνολικά drones. Κατά τον ίδιο, το ένα εξερράγη στο λιμάνι, άλλο ένα στην Ουκρανία ενώ είναι σε εξέλιξη έρευνα για τα υπόλοιπα τρία. Ο ιστότοπος Digi24 μετέδωσε πως τα 3 μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας εντοπίστηκαν και αυτά στις ρουμανικές ακτές.

Το λιμάνι εκκενώθηκε άμεσα και οι κάτοικοι κατά μήκος των ακτών της Ρουμανίας στη Μαύρη Θάλασσα έλαβαν προειδοποίηση να αναζητήσουν καταφύγιο. Δύο ελικόπτερα επιτηρούν την περιοχή για τον εντοπισμό τυχόν και άλλων drones, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Ράεντ Αραφάτ.

«Ξέρουμε τώρα ότι υπάρχει o κίνδυνος αυτοανάφλεξης, έχουμε ... εκκενώσει στην περίπτωση που υπάρχουν και άλλα drones», είπε ο Αραφάτ. «Δεν πανικοβαλλόμαστε, τα μέτρα είναι καθαρά προληπτικά», σημείωσε.

Δείτε εικόνες και βίντεο από τη μεγάλη έκρηξη στην Κωνστάντζα:

💥 Powerful explosion reported near Romania’s Port of Constanța



According to preliminary reports, a naval drone may have exploded in the area.



Authorities have cordoned off the site, and the circumstances of the incident are being investigated. pic.twitter.com/0NWEqKgvu2 — NEXTA (@nexta_tv) June 5, 2026

A maritime drone exploded at the port of Constanța in Romania



Romanian authorities say it is the type used in the war in Ukraine pic.twitter.com/w1wmocDguJ — Daily Romania (@daily_romania) June 5, 2026

Romanian media report the (what appears to be a Magura-type) sea drone discovered in Constanta Port may have carried dozens of kilograms of explosives. The device was found near ARSVOM headquarters and later self-detonated after authorities evacuated and secured the area.… pic.twitter.com/2UanLH7s2w — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 5, 2026

Images of the sea-drone stuck in anti-pollution barriers at the Constanta port in Romania prior to it exploding. pic.twitter.com/odPyPl2MEu — AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) June 5, 2026

Πηγή: skai.gr

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